Ya puedes entrar al aplicativo para la declaración anual 2020 de personas morales. El 31 de marzo es el último día para presentar la declaración anual 2020 de personas morales. Por esto, el Servici...

Ya puedes entrar al aplicativo para la declaración anual 2020 de personas morales. El 31 de marzo es el último día para presentar la declaración anual 2020 de personas morales. Por esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acaba de poner a disposición de los contribuyentes el aplicativo para la declaración, que puede ser visitada en su página oficial. Para usar la herramienta hay que entrar en este enlace. Estos son los pasos a seguir una vez dentro:

Selecciona Iniciar. Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña o e.firma. Selecciona Presentar declaración. Continúa seleccionando los datos generales para ingresar a la declaración. Llena los datos que te solicita la declaración. Envía la declaración. Obtén tu acuse de recibo y en su caso la línea de captura.

El aplicativo contiene los datos prellenados provenientes de las declaraciones provisionales. Esto incluye los ingresos nominales y deducción de nómina. Por esto, si las cantidades no coinciden con los cálculos, se deben hacer cambios a los CFDI expedidos a lo largo de 2020. Con información de IDC Online https://idconline.mx/fiscal-contable/2021/01/05/declaracion-anual-2020-de-personas-morales

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