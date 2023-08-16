En este catálogo la versión se actualiza de la 39.0 a la 40.0, en la cual se adicionan 11 claves de pedimento con inicio de vigencia el 11 de agosto de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó en su portal de internet la actualización a uno de los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la actualización fue al siguiente catálogo:

  • c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados

La actualización fue para adicionar claves de pedimento

El artículo indica que en este catálogo la versión se actualiza de la 39.0 a la 40.0, en la cual se adicionan 11 claves de pedimento con inicio de vigencia el 11 de agosto de 2023. Las patentes que se adicionan son las siguientes:

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha
81 3990 2023 999999 11/08/2023
85 1619 2023 999999 11/08/2023
85 1829 2023 999999 11/08/2023
85 1863 2023 999999 11/08/2023
85 3172 2023 999999 11/08/2023
85 3425 2023 999999 11/08/2023
85 3487 2023 999999 11/08/2023
85 3659 2023 999999 11/08/2023
85 3695 2023 999999 11/08/2023
85 3922 2023 999999 11/08/2023
85 3941 2023 999999 11/08/2023