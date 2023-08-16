En este catálogo la versión se actualiza de la 39.0 a la 40.0, en la cual se adicionan 11 claves de pedimento con inicio de vigencia el 11 de agosto de 2023 El Servicio de Administración Tributaria...

En este catálogo la versión se actualiza de la 39.0 a la 40.0, en la cual se adicionan 11 claves de pedimento con inicio de vigencia el 11 de agosto de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó en su portal de internet la actualización a uno de los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la actualización fue al siguiente catálogo:

c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados

La actualización fue para adicionar claves de pedimento

El artículo indica que en este catálogo la versión se actualiza de la 39.0 a la 40.0, en la cual se adicionan 11 claves de pedimento con inicio de vigencia el 11 de agosto de 2023. Las patentes que se adicionan son las siguientes: