El Paquete Económico 2021 propone realizar una modificación al Código Fiscal de la Federación, que establece que los auditores puedan fotografiar o tomar video de los bienes del contribuyente durante las auditorías. En esta semana hacienda presentó el Paquete Económico 2021. Uno de los documentos que contiene es la Miscelánea Fiscal, con iniciativas para la modificación de las Leyes de ISR, IVA, IEPS y el Código Fiscal de la Federación. Una de las modificaciones propuestas, a ser evaluada por los legisladores, es modificar el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, pretende ampliar las herramientas de documentación de los inspectores cuando realicen las auditorías a los contribuyentes. “Se propone incorporar al primer párrafo del artículo 45 del Código Federal de la Federación, el uso, por parte de las autoridades fiscales, de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras o teléfonos celulares u otros, que permita recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal del ejercicio de sus actuaciones”, se puede leer en el Paquete Económico.

No es una nueva práctica

La iniciativa causó revuelo, pues fue señalada por algunos legisladores como un abuso por parte del gobierno. Sin embargo, en entrevista con Reforma, el especialista fiscal Guillermo Mendienta, socio de la firma Mendieta y Asociados, señala que estos medios ya se utilizaban desde hace al menos cinco años. La diferencia radica en que actualmente esto sólo está regulado por el reglamento interno del SAT, por lo que su inclusión en la ley dotaría a los contribuyentes de más armas para defenderse en caso de que la autoridad se extralimite. En su conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se utilizará la tecnología para espiar y que respetarán las libertades de los contribuyentes. Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la finalidad de la medida era combatir la evasión. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1304093223879540736?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1304093225049677825%7Ctwgr%5Eshare\_3&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F09%2Fel-sat-no-usara-tecnologia-para-espiar-a-contribuyentes-amlo%2F Puedes revisar el Paquete Económico 2021, aquí. / Publicado: 8 septiembre 2020

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