De aprobarse, esto no implica una negativa para el contribuyente, pues únicamente tendría que regularizarse ante el RFC. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone adicionar un párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF), para considerar la falta de localización del contribuyente, o del domicilio manifestado ante el registro federal de contribuyentes (RFC), como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución. De acuerdo con el ejecutivo federal, se han identificado casos en los cuales los contribuyentes acuden a solicitar la devolución de saldos a favor, pero dentro del proceso de la dictaminación del trámite se advierte que en las verificaciones realizadas por las autoridades fiscales, el domicilio manifestado por el contribuyente en su inscripción ante el RFC, o en su aviso de cambio de domicilio, no existe. O si se ubica el domicilio, quienes se encuentran en el mismo desconocen al contribuyente o su ubicación. Esto hace que la autoridad no tenga certeza de la realización de las operaciones, por las cuales los contribuyentes solicitan los saldos a favor. Sin embargo, en el documento se aclara que la adición propuesta no implica una negativa para el contribuyente. Esto se debe a que únicamente deberá regularizar su situación ante el RFC, para que la autoridad pueda verificar la veracidad de la información proporcionada. En la Miscelánea Fiscal para 2021 también se propone establecer que en los supuestos en que se tenga por no presentada la solicitud de devolución, ésta no se considerará como una gestión de cobro que interrumpa el plazo de prescripción de la obligación de la autoridad para devolver los saldos a favor. Esto se debe a que dichas promociones no cumplen con los requisitos necesarios para que la autoridad fiscal determine la procedencia de la devolución de un saldo a favor. Además, con la finalidad de hacer más eficiente y oportuno el procedimiento de devolución, especialmente para el caso en el que se realizó el ejercicio de facultades de comprobación para determinar su procedencia, se propone modificar la fracción IV del artículo 22-D del CFF. Esto para que la autoridad fiscal determine si, ante la presencia de varias solicitudes de devolución de un mismo contribuyente por un mismo tipo de contribución, realiza un solo ejercicio de facultades por el total de las solicitudes o un ejercicio de facultades por cada uno de ellos, emitiendo, no obstante, una sola resolución.

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