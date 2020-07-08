A través de una estrategia legal, Grupo Elektra consiguió zafarse de pagar un crédito fiscal de 3 mil millones de pesos. Desde hace meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se he encargado...

A través de una estrategia legal, Grupo Elektra consiguió zafarse de pagar un crédito fiscal de 3 mil millones de pesos. Desde hace meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se he encargado de perseguir créditos fiscales de grandes empresas. A través de varias estrategias de fiscalización, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) logró recuperar 28 mil millones de pesos de evasores en lo que va del año. La gran mayoría de este monto viene de cuatro grandes empresas: Walmart, FEMSA, América Móvil e IBM. En números cerrados esto es lo que hasta el momento ha pagado cada una:

Walmart: 8 mil millones de pesos.

FEMSA: 8,700 millones de pesos.

América Móvil: 8,290 millones de pesos.

IBM: 669 millones de pesos.

Todavía hay 11 grandes contribuyentes que deben enormes cantidades al SAT. A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes contribuyentes tenían adeudos por más de 50 mil millones de pesos.

Grupo Elektra se salva de pagar 3 mil millones de pesos

Actualmente, Grupo Elektra tiene varios litigios con el SAT. Según un informe que enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa enfrenta siete juicios. Algunos de ellos se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En total, Elektra está litigando 32 mil millones de pesos. El pasado 10 de junio, la primera sala de la SCJN iba a votar sobre un proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat. Como señala Vicente Yáñez en su columna de Reforma, con este proyecto, se confirmaría un crédito fiscal de 3 mil millones de pesos fincado por el SAT en 2013, por deducción ilegal de pérdidas fiscales de Elektra en el ejercicio de 2006. Antes de llegar hasta la SCJN por este caso en particular, Grupo Elektra interpuso un recurso de revocación, una demanda de nulidad, una solicitud de aclaración de sentencia y finalmente un amparo. Obviamente, todos fueron rechazados. Así, el 9 de junio, un día antes de la votación, Elektra promovió el impedimento de Ríos-Farjat, ex jefa del SAT. De acuerdo con Ríos-Farjat, mientras estuvo al frente del SAT, ella nunca revisó el caso de la empresa. Por eso, según ella, no debería ser impedida. Como señala Yáñez, el plan de Elektra era dejar a la primera sala sin el quórum legal de cuatro ministros para la votación. Esto porque Norma Piña, otra Ministra de la Primera Sala, ya estaba impedida porque conoció el caso cuando se desempeñaba como magistrada de circuito. Por ahora, la estrategia salió bien para Elektra. La segunda sala debe revisar el impedimento de Ríos-Farjat. Hasta que eso se resuelva, no se puede resolver el tema de los tres mil millones de pesos. Así, desde hace casi un mes, Elektra no ha tenido que pagar su crédito fiscal. Con información de Reforma y La Jornada.

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