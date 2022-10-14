Las estimaciones del Paquete Económico 2023 son elevadas y están basadas en indicadores de economía que igualmente parecen complicados alcanzar, sobre todo incremento de 3 por ciento del PIB. De acuerdo con estimaciones de especialistas, para 2023 crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estará por debajo del estimado del gobierno federal y será difícil lograr la meta recaudatoria. Lograr las estimaciones de recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el próximo año será complicado, ya que dependerá del dinamismo económico, aseguró el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Para 2023, el Gobierno federal espera recaudar por ISR, 2 billones 508 mil millones de pesos, 15.3 por ciento más de lo aprobado para este año y 0.8 por ciento más de lo que se estima que efectivamente se obtendrá en este 2022. Mientras que por IVA, la proyección es recaudar un billón 419 mil millones de pesos, 11.4 por ciento superior al aprobado para este este año y 1.5 por ciento mayor al estimado.

Prevén que no se cumpla la meta recaudatoria

En entrevista con Reforma, Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal CCPM, consideró quelograr estos niveles de recaudación podría complicarse como resultado del panorama económico global que apunta a una desaceleración el próximo año. Asimismo, dijo que las estimaciones previstas en el Paquete Económico 2023 son elevadas y están basadas en indicadores de economía que igualmente parecen complicados alcanzar, sobre todo incremento de 3 por ciento del PIB. "Tanto el IVA como el ISR están ligados a la actividad económica y al consumo interno, y en la medida en que haya mayor actividad económica y dinamismo es que pueden alcanzarse sin problemas estos niveles de recaudación, pero lo preocupante es que hubiera una sobreestimación de los ingresos", Por su parte, Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), sostuvo que el año entrante será retador para alcanzar las metas de recaudación que el propio Gobierno federal se impuso ante el panorama económico que se anticipa. "El reto es grande definitivamente porque no se tiene la recuperación económica en el País, la situación que hoy vivimos por los índices inflacionarios no favorecen", comentó a Reforma.