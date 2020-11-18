Debido a la reforma al outsourcing, algunos inversionistas temen sanciones arbitrarias en el futuro. La semana pasada, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó una iniciativa de reforma al outsourcing, que busca prevenir el uso de esta modalidad de subcontratación laboral que se llega a emplear para la evasión de impuestos y obligaciones patronales. La intención del gobierno es que, con esta iniciativa, este tipo de trabajadores pasen a formar parte de la nómina de la empresa para la que prestan sus servicios. Esto mediante la prohibición de la contratación de servicios de outsourcing para puestos del objeto social del negocio. La reforma plantea la eliminación de la figura de outsourcing, introduciendo en su lugar la de servicios especializados u obras especializadas y agencias de colocación. Las empresas que presten este tipo de servicios tendrán que estar previamente autorizados por la STPS y ser publicados en un padrón público.

Incertidumbre entre inversionistas

Para los inversionistas, el problema principal es que la ley todavía no es muy clara; por esto, temen que las sanciones administrativas o penales queden a la discreción de la autoridad. En entrevista con Reforma, Marcela Calderón, socia laboral de seguridad social, servicios fiscales y remuneraciones en KPMG México, explicó que la iniciativa no aclara el alcance que tendrá en las sanciones. Esto genera una incertidumbre jurídica y también ahuyenta posibles inversiones que el país necesita durante la pandemia. Por otro lado, la reforma no especifica plenamente en qué casos procede y qué casos no procede la subcontratación legal. Así, esto podría quedar a discreción del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del IMSS, del Infonavit o de la Secretaría del Trabajo. En este sentido, la especialista dice que se debe aclarar qué se entenderá por “servicios especializados”. Así, las empresas correrán menos riesgos de caer en una conducta ilegal por la subcontratación. Por el estado actual de la iniciativa, la especialista cree que se podría sancionar a cualquier servicio contratado que no esté en la nómina. Aquí puedes seguir leyendo lo que especialistas y empresarios han dicho sobre la reforma. Con información de Reforma https://www.reforma.com/temen-en-outsourcing-sanciones-arbitrarias/gr/ar2072779?md5=e604f3cdf94626b5701c5d64ec0fc2b9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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