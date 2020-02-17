Los títulos de la empresa tuvieron esa caída debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le exigió el pago de impuestos por 3 mil 881 millones de pesos. La mañana del lunes la empresa Alsea encabezó las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sus acciones experimentaron una caída del 5,75%, pasando de 45.89 pesos a 43.25 pesos. Los títulos de la empresa tuvieron esa caída debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le exigió el pago de impuestos por 3 mil 881 millones de pesos (incluyendo actualizaciones, recargos y multas) por la compra de la cadena restaurantera Vips que adquirió en 2014. La empresa informó que está evaluando la respuesta al reclamo de los impuestos por la compra del Vips. Es una empresa mexicana que se dedica a la representación y operaciones de restaurantes globales en México y Latinoamérica, tiene multi marcas como: Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P. F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, LAVACA, Cañas y Tapas, Gino’s, TGI Fridays y wagamama. Al cierre del viernes, el valor por capitalización de Alsea cerró en 38 mil 122 millones, y en la mañana del lunes presentó una caída de 5,75%. Su valor de capitalización tuvo una pérdida de 2. mil 192 millones y pasó a 35 mil 930 millones de pesos. Los analistas del grupo financiero Banorte destacaron en un reporte que “la resolución de la impugnación podría demorar varios meses, y por el momento la compañía no ha realizado ninguna provisión al respecto toda vez que se muestra optimista sobre poderla ganar, el monto es considerable".

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.