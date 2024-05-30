El fisco tiene en la mira a empresas extranjeras de comercio electrónico que dividen los pedidos en múltiples paquetes pequeños El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ha intensi...

El fisco tiene en la mira a empresas extranjeras de comercio electrónico que dividen los pedidos en múltiples paquetes pequeños El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ha intensificado su vigilancia sobre las empresas de paquetería y mensajería involucradas en la importación de mercancías, al identificar un incremento en las prácticas indebidas que buscan evadir el pago de impuestos, poniendo en riesgo la legalidad y transparencia del comercio exterior en México.

Prácticas indebidas detectadas

El SAT ha observado un aumento significativo en las importaciones de artículos como ropa, adornos domésticos, bisutería, utensilios de cocina, juguetes y productos electrónicos. Sin mencionar nombres, el SAT dijo que muchas de estas operaciones están vinculadas a empresas extranjeras que venden sus productos a través de Internet y plataformas de comercio electrónico. Estas empresas, junto con los consignatarios y operadores de paquetería, han sido señalados por dividir pedidos en múltiples paquetes pequeños. Esta táctica de subdivisión busca subvaluar el valor original de los pedidos para que cada paquete no exceda el límite de 50 dólares, evitando así el pago del impuesto general de importación (IGI) y del impuesto al valor agregado (IVA).

Modificaciones regulatorias

Para abordar esta situación, el SAT anunció la Primera Modificación al Anexo 5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024. En esta modificación se especifican las prácticas consideradas indebidas que alteran las operaciones de comercio exterior. Entre ellas se incluyen la manipulación en la cantidad de envíos para aplicar indebidamente el despacho simplificado de mercancías, la omisión en el pago de impuestos requeridos y la descripción incorrecta de productos en la documentación de importación.

Acciones de fiscalización

En respuesta a estos hallazgos, el SAT ha iniciado una serie de acciones de fiscalización para fortalecer la vigilancia y combatir el contrabando y la defraudación fiscal. Estas medidas buscan asegurar que todas las empresas involucradas en la importación y distribución de mercancías operen dentro del marco legal y contribuyan de manera justa a la economía del país.

El fisco lanza advertencia

El SAT hace un llamado a todas las empresas del sector de mensajería y paquetería a adherirse a las regulaciones establecidas y evitar prácticas que puedan resultar en perjuicios al fisco federal.