El objetivo de las facilidades es mejorar la eficiencia y coadyuvar en posicionar esta ruta como punto clave de la logística comercial El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) recientemente anunciaron las nuevas facilidades para transportar mercancías vía terrestre y ferroviaria a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). El objetivo de las facilidades es mejorar la eficiencia y coadyuvar en posicionar esta ruta como punto clave de la logística comercial. Las facilidades se establecieron en la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que adiciona la Regla 4.6.28. “Tránsito internacional de mercancías por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec entre las aduanas de Salina Cruz y Coatzacoalcos y viceversa”. A través de un comunicado, el SAT indicó que esta nueva regla permitirá que las personas físicas o morales aprovechen las facilidades para trasladar sus mercancías por el CIIT, haciendo más ágil y eficiente el comercio y el flujo de las mismas a través del transporte terrestre y ferroviario.

¿Qué es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)?

El CIIT es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de México, cuyo objetivo es promover el desarrollo económico de la región de manera integral, sostenible, sustentable e incluyente. El proyecto busca convertirse en una plataforma logística global enfocada en la manufacturación y el traslado de mercancías entre el océano Pacífico y el océano Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec. Por ello, el SAT aseguró que se ha impulsado la modernización de la infraestructura carretera y ferroviaria en diversos municipios de Oaxaca y Veracruz. En el CIIT se ofrecerán servicios nacionales e internacionales de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos, contribuyendo significativamente al comercio, desarrollo y economía de la región. Con estas medidas que implementan las mencionadas autoridades se contribuye al proyecto del Gobierno de México. Con esto se buscará mejorar la eficiencia en el transporte de mercancías, posicionando esta ruta como punto clave de la logística comercial, incrementando el interés de los mercados mundiales, para movilizar diversos productos, como una alternativa estratégica, moderna, eficiente y segura.