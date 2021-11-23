Al tercer trimestre de 2021, más de la mitad de los empleos están en el sector informal. Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los datos de la Encuesta Naciona...

Al tercer trimestre de 2021, más de la mitad de los empleos están en el sector informal. Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el tercer trimestre de 2021. Uno de los puntos más importantes es que, aunque se haya recuperado el empleo a niveles antes de la pandemia, el 56.3% está en la informalidad. De acuerdo con la ENOE, al cierre del periodo el empleo informal alcanzó 31.4 millones de personas; esto es casi cuatro millones más que en el mismo periodo de 2020. Además, es un aumento de 14.16% anual. Como señala La Jornada, el monto total de trabajadores informales se puede dividir de la siguiente manera:

16 millones en el sector informal; es decir, unidades económicas no constituidas.

7.2 millones en empresas, gobierno e instituciones.

6.1 millones en el sector agropecuario.

2.1 millones en servicio doméstico.

Por otro lado, la tasa de desocupación llegó a 4.2%. Esto implica que 2.5 millones de personas en México están desocupadas.

Mal momento para el mercado laboral

Como señala Reforma, el incremento de la informalidad es un síntoma del mal momento para el mercado laboral. Esto se debe, principalmente, a la poca protección social para los trabajadores y a la falta de ingresos. En entrevista con ese medio, Rogelio Gómez, coordinador de Acción Mexicana Frente a la Pobreza, explicó que millones de los empleos que se han registrado son muy precarios o lo hacen a través del autoempleo. En entrevista para el mismo medio, Héctor Magaña, analista del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, dijo que muchos trabajadores prefieren la informalidad porque los empleos formales no satisfacen sus necesidades. De acuerdo con el especialista, si no se soluciona este problema, la tendencia podría seguir en el corto plazo.

SAT ha querido combatir informalidad

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha dicho que combatir la informalidad es un punto central para aumentar la recaudación sin necesidad de una reforma. En septiembre, por ejemplo, señaló que la economía informal representa casi el 50% del total; esto representa un gran margen de recaudación sin necesidad de aumentar tasas. Una de las estrategias para lograr esto es el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). De acuerdo con la funcionaria, en países donde se han adoptado medidas similares la base de contribuyentes ha crecido entre 15% y 30% en un plazo de tres a cinco años. Para el caso de México, Buenrostro espera un crecimiento de entre 15% y 20%. Con información de La Jornada, Expansión y Reforma https://www.reforma.com/alcanza-record-la-informalidad/gr/ar2301851 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/23/economia/inegi-informalidad-impulsa-mejores-indices-de-empleo/ https://expansion.mx/economia/2021/11/22/tasa-desocupacion-4-2-tercer-trimestre-crece-informalidad

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