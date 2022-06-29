El joven destacó en sus redes sociales que le gustaría ser reconocido legalmente como una persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades En medio de la escasez de citas y saturación...

El joven destacó en sus redes sociales que le gustaría ser reconocido legalmente como una persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades En medio de la escasez de citas y saturación de oficinas para realizar trámites, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó a un contribuyente con discapacidad motora la obtención de su firma electrónica. Daniel Robles Haro, el joven afectado, describió en su cuenta de Twitter que por fin tuvo su cita en el SAT y acudió para tramitar su firma electrónica, sin embargo, al necesitar ayuda física para realizar su firma, el personal de las oficinas no le permitió realizar el trámite. https://twitter.com/danielroblesmex/status/1541915240484507650?s=21&t=CObfTvamGzuI5ESGVp5TAQ De acuerdo con lo relatado por el joven, el personal del SAT que lo atendió, tuvo que llamar a un coordinador para saber si procedía que obtuviera la firma electrónica. "Como yo no puedo firmar de forma autónoma, pues fue a consultar las normas. Y al regresar nos explicó que el SAT no puede saber a simple vista si yo soy una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente”, escribió Daniel. Asimismo, el joven, explicó que cuenta con un certificado de discapacidad que dice que su lesión es motora y que se comunica con tableros. Y que requiere, por supuesto, un cuidador. El personal del módulo del SAT le informó que contaba con dos opciones para obtener su e.firma, las cuales describió de esta manera en su cuenta de Twitter:

"1.- Presentar un dictamen médico de CAPACIDAD (moral o mental supongo)”

"2.- Que mi mamá consiga un dictamen de INCAPACIDAD y ella firme por mí como tutora”

Daniel escribió que siempre requerirá ayuda física debido a su discapacidad motora, sin embargo, señaló que le gustaría ser reconocido legalmente como una persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades. El caso del joven tuvo gran respuesta de miles de usuarios de la red social, incluso el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) le ofreció apoyo jurídico y orientación si requería iniciar una queja.