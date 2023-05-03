El mundo de las criptomonedas es una revolución potencial en el funcionamiento de la economía mundial. Pero, como con cualquier nueva tecnología, hay trampas en el camino, y las criptomonedas no son una excepción. Cada año se denuncian nuevas estafas a gran escala. En febrero de 2023, el veterano inversor y vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, señaló este tipo de incidentes para describir la industria de las criptomonedas como "capitalismo salvaje". Sin embargo, los aspirantes a inversores no tienen por qué desanimarse. Comprender estos incidentes y las reglas y la lógica del mercado, hace mucho más fácil detectar y evitar posibles estafas en tu camino. Con el fin de mostrar cómo mantener tus inversiones a salvo de estafadores, este artículo explora algunas estafas recientes en el mundo de las criptomonedas, comenzando con el reciente hackeo de la plataforma Robinhood.

La estafa de los tokens falsos de Robinhood

En enero de 2023, el bróker online de acciones y criptomonedas Robinhood fue protagonista involuntario de la última gran estafa del mercado. Los hackers accedieron a las cuentas de redes sociales de Robinhood en Facebook, Twitter e Instagram para publicar una promoción de un supuesto nuevo token de Robinhood. Se animaba a los seguidores a ser los primeros en comprar este token "RBH'', con precios a partir de 0,0005 dólares. Aunque las publicaciones fueron detectadas y eliminadas en cuestión de minutos, era tarde para impedir que algunos de los seguidores de Robinhood invirtieran. Se cree que los hackers acumularon unos 8.000 dólares con la estafa, pagados en Binance Coin (BNB). Poco después, Robinhood emitió un comunicado para decir que estaba investigando el incidente, y el CEO de Binance informó de que la cartera del beneficiario, alojada en su sistema, había sido bloqueada para evitar nuevas transacciones. Sin embargo, los primeros en adoptar el token Robinhood, se encontrarían con que su inversión se había perdido, sin esperanza de reembolso. Si bien el acto de piratear las redes sociales de un broker de criptomonedas líder en el mundo lo convierte en un caso notable, no es la primera vez que traders de criptomonedas deshonestos intentan utilizar un gran nombre para conseguir ventas rápidas.

Las estafas "JRR Token" y "Squid Game”

En agosto de 2021, un desarrollador estadounidense lanzó lo que denominó JRR Token (JRR), parodia del nombre de JRR Tolkien, creador de El Señor de los Anillos. Para su vídeo de lanzamiento, contrataron los servicios del actor Billy Boyd, que interpretó al hobbit Peregrin "Pippin" Took en la trilogía de Peter Jackson. Sin embargo, abogados del patrimonio de Tolkien tumbaron la nueva moneda con bastante rapidez, describiendo el nuevo token como un "caso flagrante de infracción, que busca obtener beneficio financiero asociando la criptomoneda con el nombre y las obras literarias de JRR Tolkien". En octubre de 2021, una empresa emergente de criptomonedas aprovechó el éxito de la serie de televisión coreana El Juego del Calamar para lanzar su token Squid. Se trataba de una criptomoneda para jugar y ganar, en la que los usuarios compraban monedas para gastarlas en juegos online, donde podían ganar más monedas, que luego podían canjear por otras divisas. Cuando Squid salió a la venta, se prometió a los compradores que pronto se lanzaría un juego online de Squid Game. Sin embargo, este token era una estafa "rug pull" o "tirar de la alfombra". Una vez comprados los tokens, los desarrolladores dejan de comerciar con ellos, y el juego en el que se iban a gastar las monedas nunca se lanzó, dejando a los compradores con carteras llenas de monedas que no podían canjear. Se cree que los desarrolladores de Squid estafaron unos 3,38 millones de dólares. Estos casos, y muchos otros, ponen de manifiesto uno de los aspectos cruciales a tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas: la naturaleza descentralizada de muchas bolsas de criptomonedas significa que es un mercado con escasa o nula supervisión reguladora. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos informó de que, entre enero de 2021 y marzo de 2022, se inyectaron más de mil millones de dólares en estafas relacionadas con las criptomonedas. Aunque esta industria puede parecer el Salvaje Oeste, los nuevos compradores no tienen por qué desanimarse. A menudo hay señales que revelan los proyectos menos honestos, y saber cómo detectarlos te ayudará a tener una mejor experiencia en el mercado de las criptomonedas.

Cómo evitar las cripto estafas

No poder canjear una moneda una vez comprada es una mala señal, pero para entonces puede ser demasiado tarde. Debes desconfiar de un token ansioso por animarte a comprar de los primeros. Los delincuentes que operan en el sector de las criptomonedas presionan a los inversores para que compren primero y piensen después. Este tipo de mensajes debe interpretarse como una señal de alarma. Es importante recordar que las cuentas pueden ser pirateadas (como ocurrió con la estafa de Robinhood), por lo que los artículos de blogs o las publicaciones en redes sociales que parezcan proceder de una fuente fiable deben tomarse con cautela. Investiga un poco más. ¿Ha hablado antes el vendedor de este token? ¿Se habla de él en su web oficial? En el caso de Robinhood, a pesar de las publicaciones falsas en las redes sociales instando a comprar el nuevo token lo antes posible, la web del bróker no lo mencionó ni una sola vez, lo que debería haber sido una clara señal de que algo no iba bien. En cuanto a las plataformas, un número cada vez mayor de figuras respetadas en el sector recomiendan un puñado de plataformas populares que cuentan con una serie de herramientas de trading que benefician tanto a los traders nuevos como a los experimentados y las consideran herramientas cruciales para cualquier inversión. Plataformas como BitAlpha AI, por ejemplo, ofrecen este tipo de herramientas. Puedes visitar su sitio web para saber cómo pueden beneficiarte. También puedes echar un vistazo a quiénes son los desarrolladores de cualquier token. ¿Tiene esta nueva criptomoneda un equipo de gestión fiable y experimentado? ¿Los líderes del proyecto están lanzando este nuevo token después de un proyecto anterior exitoso? Algunos de estos desarrolladores llevan en el negocio desde el principio, por lo que ver un nombre conocido asociado a una nueva moneda es una buena señal. En otros casos los desarrolladores pueden ser menos experimentados o incluso anónimos, y aquí merece la pena investigar un poco más antes de comprar.

Utilizando las herramientas adecuadas

Invertir en criptomonedas es arriesgado, pero de eso se trata - un mercado volátil con un futuro incierto, en el que pueden producirse cambios radicales de la noche a la mañana. Estudia las opciones, asume un riesgo calculado y sigue tu intuición, y puedes encontrar tu fortuna. Con ese grado de riesgo incorporado al sector, lo último que necesitas es lidiar con el estrés de las estafas en el mercado. Una de las formas más sencillas de protegerse contra estafas de criptomonedas, como las mencionadas anteriormente, es estar preparado y conocer las prestaciones de diferentes plataformas. Algunos tokens solo están disponibles en mercados descentralizados, que ofrecen una gran flexibilidad aunque conllevan un mayor riesgo inherente. Por otra parte, algunas de las principales bolsas de criptomonedas incorporan un proceso de investigación, que disminuye la posibilidad de caer en una estafa. Asegúrate de dedicar tiempo y reflexión a la elección de tus divisas, plataformas, y también tu cartera online. Siguiendo estos consejos para detectar posibles estafas, deberías ser capaz de minimizar los riesgos y tener una mejor experiencia en el mercado de criptomonedas.