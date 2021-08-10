La reforma al outsourcing abrió el mercado a la subcontratación especializada. El 23 de abril se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontrat...

La reforma al outsourcing abrió el mercado a la subcontratación especializada. El 23 de abril se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Para poder ofrecer servicios especializados, las empresas deben inscribirse al padrón o registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 1 de septiembre. De acuerdo con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a la fecha, aproximadamente 80 mil empresas iniciaron su registro y 30 mil lo concluyeron.

Se abre el mercado para las empresas cumplidoras

Como señala El Economista, las empresas de subcontratación especializada que ya cumplieron los requisitos legales tienen varias opciones para ofrecer sus servicios. Actualmente estas empresas ofrecen sus servicios en áreas como salud, logística, ingeniería, administración, tecnología, atención al cliente, marketing y muchas más. El rotativo también señala que empresas de subcontratación como ManpowerGroup, Adecco o PAE pueden aprovechar la reforma para ofrecer talento mejor preparado. En entrevista con El Economista, Jorge Pérez Izquierdo, CEO de PAE, explicó que la reforma trajo consigo un reacomodo del mercado. Así, las empresas grandes y establecidas como ManpowerGroup, Adecco o PAE ya cuentan con las especializaciones y trámites necesarios para operar; sin embargo, las nuevas empresas que cumplan con los requisitos también tienen la oportunidad en entrar al mercado.

Los errores más comunes

Para competir, las nuevas empresas de subcontratación especializada deben contar, en primer lugar, con el REPSE. Recientemente, Alejandro Salafranca Vázquez señaló los errores más comunes en la inscripción que se deben evitar para conseguirlo.

Envían documentos ilegibles. Capturan objeto social sin desglosarlo. Registran actividades que no forman parte del objeto social. Presentan acta constitutiva en lugar de acta actualizada.

Puedes leer más sobre estos errores aquí. Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Subcontratacion-especializada-un-nuevo-mercado-que-entra-de-lleno-en-septiembre-20210809-0055.html https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/08/03/roberto-cavazos-garcia-entendiendo-la-subcontratacion/

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