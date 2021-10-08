Raquel Buenrostro, jefa del SAT, explicó que, entre otras cosas, la medida busca proteger a los jóvenes del robo de identidad. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2...

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, explicó que, entre otras cosas, la medida busca proteger a los jóvenes del robo de identidad. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, el Ejecutivo incluyó la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Dicha obligación se plasmó en una propuesta de reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Esta semana, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), habló en entrevista con Milenio sobre la propuesta:

Lo que nosotros estamos buscando es ampliar la cultura fiscal, que la gente vea que hay justicia fiscal en este país y que sus contribuciones sirven para aportar bienes y servicios a la comunidad. Lo que queremos es que la gente sepa que es su obligación contribuir porque vive en una sociedad y que desde los 18 años cuando adquieren la madurez y la mayoría de edad, ellos son conscientes que en algún momento tienen que contribuir con su país.

También señaló que este registro no significa que tengan obligaciones como las tiene una persona profesional con actividad empresarial o un asalariado.

Con este registro, los jóvenes que se dan de alta y sacan su firma proporcionan un medio de contacto, un teléfono o un buzón tributario; con esto, es más complicado que alguna persona utilice sus datos para otro fin.

No es terrorismo fiscal

Durante su comparecencia en San Lázaro sobre el Paquete Fiscal 2022, Buenrostro señaló que la propuesta del RFC no se trata de terrorismo fiscal. “No puede ser terrorismo fiscal, es una medida preventiva contra las factureras, ya que este tipo de empresas escoge a jóvenes para crear empresas fantasma, robándoles la identidad”, contestó a legisladores. En este sentido, dijo que se trata de una medida preventiva contra las factureras. Buenrostro señaló que estas empresas roban la identidad de los jóvenes para crear empresas fantasma, por lo que la inscripción al RFC es una forma de proteger esta información, ya que registra sus datos biométricos y los guarda en su buzón. Por otro lado, la funcionaria insistió en que los jóvenes tendrán que inscribirse, pero no tendrán que presentar aviso ni declaraciones y que esto no implicará sanciones. Con información de El Financiero y Milenio https://www.milenio.com/negocios/encargo-amlo-miscelanea-fiscal-confianza-buenrostro https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/08/el-sat-dice-que-sera-obligatorio-sacar-rfc-aunque-no-te-va-a-presionar/

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