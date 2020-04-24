Mediante un comunicado de prensa, Profeco informó que iniciará procesos administrativos en contra de supermercados y comercios minoristas por alza de precios injustificados La Procuraduría Federal ...

Mediante un comunicado de prensa, Profeco informó que iniciará procesos administrativos en contra de supermercados y comercios minoristas por alza de precios injustificados La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos administrativos contra 23 tiendas de autoservicio en el país, esto debido aalzas injustificadas de precios en productos como:

Huevo Tortilla, Azúcar Frijol Aceite Cubrebocas Gel antibacterial

Durante el periodo del 1 al 19 de abril, la Profeco recibió 274 denuncias de consumidores contra tiendas de autoservicios y supermercados, de las cuales 100 ya han sido atendidas. Dentro de las denuncias registradas, Walmart tuvo 65, Bodega Aurrera 64 y Soriana 41, el resto de ellas está representada por tiendas de autoservicio regionales del país. A la par, Profeco suspendió actividades de comercialización a 223 establecimientos minoristas, como sanción administrativa de acuerdo al procedimiento por infracciones a la ley por el acto de encarecimiento injustificado de productos como huevo, tortilla, frijol y azúcar. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/habra-vales-de-despensa-de-la-cdmx-por-covid-19-asi-que-atentos/ También se emitieron 75 apercibimientos a grandes productores y distribuidores, algunos de ellos son Bayer, Bachoco, Huevo San Juan, Danone, Farmacias Guadalajara, Maseca, Jumex, Avícola y Piscícola de los Altos, entre otros. Las multas a estas sanciones oscilan de entre los 169 mil pesos a los 4 millones 700 mil pesos.

Precios promedio de los productos básicos según el sondeo de Profeco

Producto Precio por kilo Huevo Rojo $41 Huevo Blanco $39 Tortilla $15.50 Frijol negro $36 Frijol flor de mayo $31 Frijol pinto $39

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