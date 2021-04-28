Los contribuyentes puede modificar la declaración prellenada, pero deben sustentar las modificaciones. Al realizar la declaración anual, algunas personas físicas pueden pensar que al modificar la declaración prellenada se presenten situaciones como que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechace la devolución de saldo a favor o inicie una revisión a los contribuyentes.

Los contribuyentes no deben temer

Sin embargo, los contribuyentes que modifiquen la declaración prellenada, y tengan todo en regla, no deben temer. Esto lo afirmó Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). El socio de la firma Guillermo Mendieta y Asociados dijo que en el SAT se pueden equivocar, porque puede ser que no cargue el total de ingresos o gastos. En estos casos, los contribuyentes tendrían que modificar la declaración prellenada, pues la información que presenta el aplicativo de manera previa no es verdad absoluta.

Se deben sustentar las modificaciones

El especialista dijo que si hay gastos que no están precargados, el contribuyente los puede agregar, como podría ser el gasto en cubrebocas y caretas, porque es estrictamente indispensable. Pero aclaró que los contribuyentes tienen que recordar que existen topes en las deducciones y que deben sustentar las modificaciones, en caso de que la autoridad fiscal lo requiera. Esto lo tendrían que hacer con el soporte documental correspondiente. Por eso, Mendieta consideró que si los contribuyentes pueden justificar las modificaciones que hagan a su declaración prellenada, no deben tener miedo, y si resulta saldo a favor deben solicitar su devolución.

¿Qué hacer en caso de una equivocación?

Inclusive, en caso de que el contribuyente llegue a modificar la declaración prellenada y lo haga mal, podría presentar una declaración complementaria para corregir sus errores. Pero el contador dijo que cometer errores al presentar la declaración anual es muy poco probable, a menos de que el contribuyente quiera engañar al SAT. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) dijo que si los contribuyentes no tienen tiempo de cumplir con sus obligaciones fiscales, o tienen alguna duda, se pueden acercar a un especialista. En caso de que las personas físicas que no tengan los recursos para contratar los servicios de un contador, agregó el especialista, pueden meterse a la página del SAT, sacar sus ingresos y sus gastos, anotarlos en un cuaderno, y compararlos con la declaración prellenada, como si fuera una conciliación contable.

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