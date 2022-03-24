La autoridad fiscal reconoció la posibilidad de que este año se obtengan menos ingresos tributarios El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó el Informe tributario y de gestión 2021. La autoridad fiscal aceptó en el documento, la posibilidad de que este año se obtengan menos ingresos tributarios por la invasión de Rusia a Ucrania y las repercusiones que ha tenido a nivel mundial. “Si bien se proyectaba un 2022 con mejores condiciones económicas, los rebrotes de Covid-19 y eventos geopolíticos están afectando las perspectivas de recuperación económica, por lo que existe la posibilidad de un escenario con menores ingresos tributarios de los previsto”, reveló el SAT. De acuerdo con El Economista, en enero, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, comentó que Ómicron impactaría a las finanzas públicas del país. Pero señaló que ahora existen otras variables que mermarán más el marco macroeconómico. La Secretaría de Hacienda mantiene su pronóstico de crecimiento económico en 4.1% para este año, que en comparación con otras expectativas del mercado es de las más optimistas. El lunes, la agencia calificadora Fitch bajó la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) de México para este año de 2.8 a 2%. En este escenario, de una menor recaudación tributaria, por un menor crecimiento del PIB, lo que pasaría es que el gobierno federal seguirá con una política fiscal austera, comentó Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico en Monex, en entrevista con El Economista. “Una política fiscal austera que reduzca el gasto y ayude a compensar esta menor recaudación en los ingresos tributarios y con ello se alcance la meta del Paquete Económico 2022”, dijo la analista.