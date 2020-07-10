De acuerdo con algunos analistas, las auditorías coordinadas entre el fisco federal y estatal pueden mejorar en varios aspectos. Normalmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva a ...

De acuerdo con algunos analistas, las auditorías coordinadas entre el fisco federal y estatal pueden mejorar en varios aspectos. Normalmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva a cabo auditorías coordinadas con las Tesorerías estatales. Cuando el SAT encuentra irregularidades con algún contribuyente, contacta a las autoridades estatales para que hagan la auditoría correspondiente. A cambio, los estados se quedan con una parte de entre 7% y 12% de lo recaudado; además, esto les ayuda a calificar para otros fondos de coordinación. El problema es que, según algunos especialistas, las autoridades locales suelen tener poca experiencia en estos procedimientos. Esto lleva a problemas como no compartir información importante entre las diferentes instituciones.

La falta de experiencia causa problemas al fisco

En entrevista con Reforma, José Carlos Rodríguez, analista de Pondera, uno de los problemas más importantes es no compartir esta información. Si las autoridades locales compartieran más información, se conseguirían mejores estrategias para cobrar impuestos. También está el problema de los juicios. En entrevista con el mismo medio, Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, habló sobre cómo los problemas en los juicios estatales causan problemas en los juicios del SAT. El problema es que no se puede juzgar dos veces al mismo contribuyente por el mismo acto. Entonces, si en la auditoría estatal las autoridades no encuentran faltas en un periodo fiscal, el SAT no puede volver a revisar ese ejercicio a nivel federal. Para evitar estos problemas, los especialistas opinan que se debe crear una base de datos donde las autoridades compartan la información en ambos niveles. El problema actual es que, debido a la falta de confianza en gobiernos, muchas veces no se da acceso a la información necesaria. Por otro lado, muchos estados no cuentan con la seguridad suficiente para un sistema así, por lo que la información de los contribuyentes podría estar en peligro. Con información de Reforma.

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