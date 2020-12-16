La Prodecon informó que en 2020 se superará el monto recaudado con acuerdos conclusivos de 2019, a pesar de la pandemia.

La Prodecon informó que en 2020 se superará el monto recaudado con acuerdos conclusivos de 2019, a pesar de la pandemia.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) estima que en 2020 la Secretaría de Hacienda obtendrá más de 15 mil 500 millones de pesos (mdp) mediante acuerdos conclusivos.

Acuerdos conclusivos de la Prodecon

Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Quienes pueden solicitar un acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les esté practicando una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica; a partir del inicio de la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el monto de los impuestos a su cargo. Entre los beneficios que obtienen los contribuyentes con esta herramientas de intermediación están:

Aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión con los que está inconforme.

Obtener la condonación de multas al 100%.

Evitar juicios largos y costosos

En 2020 se superará el monto de recaudación del año pasado

La Prodecon informó que en este año se superará el monto de recaudación alcanzado con los acuerdos conclusivos de 2019, el cual fue de 13 mil 982 mdp. Esto a pesar de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Durante diciembre, tan sólo de tres contribuyentes se captaron mil 439 mdp y están por suscribir, cada uno, el acuerdo conclusivo correspondiente.

Talleres sobre las reformas al CFF para 2021

La Procuraduría también informó que, derivado de las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2021, en enero del próximo año organizará tres talleres virtuales. Esto con la finalidad de informar a la población todo lo relacionado con la procedencia, trámite y suscripción de los acuerdos conclusivos. Puedes ver el comunicado de la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2020.

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