El IMCP considera que la autoridad fiscal debe acelerar el otorgamiento de citas y adelantar la apertura de oficinas virtuales. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente le pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que acelere el otorgamiento de citas. Esto lo hicieron para que los contribuyentes puedan contar con los requisitos necesarios para cumplir con sus declaraciones anuales. El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos, recordó que las personas físicas deben presentar sus declaraciones anuales del 1 al 30 de abril. Para poder hacerlo, dijo que se debe tener actualizada la firma electrónica (e.firma), para lo cual se requiere una cita con el SAT. En conferencia de prensa, el especialista señaló que el SAT reveló que existe un rezago estimado de 6 millones de trámites fiscales. Esto lo hizo la autoridad fiscal en el informe denominado Diagnóstico, soluciones y retos para la atención a contribuyentes. Ávalos dijo que el rezago de trámites fiscales, en gran medida, se debe al cierre temporal de oficinas por la pandemia de Covid-19. Pero adelantó que parte de los contribuyentes que presenten declaraciones anuales y tengan saldo a favor, necesitarán de su e.firma actualizada para cobrarlo.

Piden que se adelante la apertura de oficinas virtuales del SAT

"Por eso debe acelerarse el otorgamiento de citas y también hemos pedido que se adelante la apertura de oficinas virtuales del SAT. Ayudaría mucho que se adelantara esta apertura de oficinas virtuales", declaró. La apertura de oficinas virtuales del SAT está programada para noviembre de este año. El integrante del IMCP también indicó que el simulador para la declaración anual de las personas físicas ya está activo, pero señaló que todavía hay fallas en la página del fisco y saturación. Por eso, consideró que es importante que el SAT atienda estos problemas, para evitar que los contribuyentes tengan contratiempos al al momento de presentar sus declaraciones.