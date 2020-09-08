Los estados inconformes con el pacto fiscal actual quieren más herramientas para mejorar la recaudación local. Desde hace algunos meses, varios gobernadores de todo el país han llamado la atención ...

Los estados inconformes con el pacto fiscal actual quieren más herramientas para mejorar la recaudación local. Desde hace algunos meses, varios gobernadores de todo el país han llamado la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el actual pacto fiscal. En este esquema, los estados reciben cerca del 90% de sus ingresos de la federación. Aunque el presidente López Obrador se ha mostrado dispuesto, algunos estados creen que podrían perder varias ventajas si se cambia el pacto.

¿Qué buscan en el pacto fiscal?

El grupo de estados conocido como la Alianza Federalista Pacífico-Norte (compuesto por los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes) quieren una distribución más equitativa. Con esto, las entidades tendrán más facultades recaudatorias. Actualmente, el 80% de los ingresos se queda en el nivel federal; el 20% restante se va a las entidades y municipios. En este sentido, la Alianza propone una distribución de 70% federal y 30% estatal, lo que podría dar hasta 600 mil millones de pesos más a los estados. Por otro lado, los estados dirigidos por Morena defienden el pacto actual porque dicen que ayuda a los estados más pobres. Sus argumentos se basan en tres puntos:

• Antes de cualquier cambio, se debe terminar con la corrupción y pensar en una política de austeridad republicana. • La distribución debe enfocarse en combatir las desigualdades de todo el país. • La distribución debe tomar en cuenta las circunstancias históricas de la distribución de recursos en la República.

Ayer, los diez estados de la Alianza Federalista Pacífico-Norte, decidieron abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se reunieron para discutir el pacto fiscal. La salida de la Conago se debe a que, dicen, perdió fuerza como mecanismo de interlocución, por lo que decidieron conformar su propio grupo en el que tomarán sus propias decisiones.

¿Qué facultades piden los estados?

En entrevista con Reforma, Carlos González Barragán, investigador en la UDEM, explicó que actualmente los estados no cobran muchos impuestos. Con una reforma al pacto, serían más independientes en la recaudación y el gasto de sus recursos. En este sentido, el especialista dice que se podría implementar un IVA estatal o alguna otra tasa al valor agregado. Por otro lado, Adrián García, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestarias, explicó que los estados tienen muy malas prácticas en los impuestos locales; especialmente, en el predial y la tenencia. Por esto, recomienda que cada estado implemente reformas locales para estos gravámenes. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/requeririan-estados-mas-potestades-en-recaudacion/ar2025774 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Pacto-fiscal-desata-polemica-entre-gobiernos-estatales-20200903-0118.html

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