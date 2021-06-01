La recaudación del impuesto sobre la renta fue de 33 mil millones de pesos menos de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2021.En el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública con corte al mes de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los ingresos registrados fueron de 2 billones de pesos. Esta es una suma récord en comparación al mismo periodo de otros años y para ello no se necesitaron remanentes del Banco de México. Los ingresos del periodo fueron mayores en 55 mil 631 millones de pesos a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2021. Esto es un incremento del 2.4% en términos reales. Según Hacienda, los buenos resultados se deben a que la situación económica ha mejorado sustancialmente gracias a la reapertura económica, consecuencia de la implementación de la campaña de vacunación contra el COVID-19, No obstante, el incremento logrado se debe a los ingresos petroleros, que sumaron 271 mil 602 millones de pesos durante el primer cuatrimestre del año. Esto es un incremento del 64.8% en términos reales. La razón de esto es un incremento en el precio de la mezcla de petróleo, que cerró en 53.6 dólares por barril, Esto está por encima del precio contemplado en el Paquete Económico 2021, de 41.9 dólares por barril. Es decir, el precio por barril está 27.8% por encima. Como consecuencia de lo anterior, los ingresos petroleros fueron mayores a lo programado en 6.5 mil millones de pesos. Esto a pesar de la reducción en la carga fiscal a Pemex que se implementó para incentivar la inversión. Los ingresos tributarios obtenidos fueron de 1 billón 297 mil 633 millones de pesos durante el primer cuatrimestre. Esto implica una disminución del 2.8% respecto al mismo periodo de 2020. El impuesto sobre la renta (ISR) estuvo por debajo de lo programado en 33 mil millones de pesos. Lo que implicó un decrecimiento del 1.8% respecto al año pasado. El impuesto al valor agregado (IVA) rebasó las expectativas en 47.4 mil millones de pesos. No obstante, al comparar con el mismo periodo del año pasado, vemos una disminución del 0.2% real.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.