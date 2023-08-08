Ante la insistencia de la autoridad respecto de estas supuestas diferencias en el pago de impuestos, surgen dudas sobre la forma en que esta situación debe ser abordada y atendida El Servicio de Ad...

Ante la insistencia de la autoridad respecto de estas supuestas diferencias en el pago de impuestos, surgen dudas sobre la forma en que esta situación debe ser abordada y atendida El Servicio de Administración Tributaria (SAT) constantemente utiliza campañas masivas, para enviar correos electrónicos con el asunto 'Revisa tu información y en su caso presenta las declaraciones y pagos que correspondan'. De acuerdo con Fiscalia, con dichas invitaciones, la autoridad fiscal invita a los contribuyentes a corregir supuestas diferencias en la determinación de los impuestos. En muchos casos, señala la consultora, las supuestas omisiones se aclaran por tener una razón natural, por lo que el contribuyente realmente no se encuentra ante ningún incumplimiento ni omisión. En algunos casos, donde esto sí es así, el contribuyente puede autocorregirse y evitar sanciones. Sin embargo, señala que aquellos contribuyentes que se encuentran en correcto cumplimiento continúan recibiendo una y otra vez los mismos avisos, a veces, con días de diferencia.

Avisos persistentes aun habiéndose aclarado

Fiscalia explicó que aunque las supuestas diferencias se hubieran aclarado, la autoridad continúa enviando la misma invitación, pero adicionada con los datos de meses más recientes. Ante la insistencia de la autoridad respecto de estas supuestas diferencias en el pago de impuestos, surgen dudas sobre la forma en que esta situación debe ser abordada y atendida.

Postura de la autoridad

A través de la Primera Reunión Trimestral 2022 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente del SAT, en respuesta a un planteamiento en este sentido, la autoridad indica que estas invitaciones son “acciones persuasivas que utiliza la autoridad fiscal para tener acercamiento con los contribuyentes e informarlos respecto al debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Con ello, la autoridad busca que de manera voluntaria los contribuyentes regularicen su situación fiscal si se ubican en el supuesto identificado por el SAT, para que realicen las aclaraciones correspondientes. No obstante, la autoridad añade que, si el contribuyente “considera que la información declarada es correcta, no deberán realizar algún procedimiento adicional en virtud de que reconocen que cumple con los preceptos normativos”.

Recomendación

Por eso, Fiscalia considera que siempre conviene evaluar la forma en que se procederá, para dar respuesta a este tipo de actos de la autoridad, aclarando la razón de las supuestas diferencias. En caso de que las diferencias detectadas por la autoridad sí sean procedentes, se deben realizar las correcciones y pagar las diferencias, para evitar mayores problemas posteriormente.