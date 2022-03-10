El Impuesto Sobre Nómina se aplica a los pagos efectuados en efectivo, servicios o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación de un patrón. Actualmente, el Impuesto Sobre Nómina (ISN) se cobra en las 32 entidades del país, con una tasa que varía de 0.5 por ciento hasta 6 por ciento. Por lo anterior, los gobiernos locales de México buscan fijar en 3 por ciento el ISN, dijo José Luis Lima, presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. "Se está consolidando un mejor cobro de impuestos, como el de nóminas, y más de la mitad de los estados están actualmente con reformas para mejorar esta recaudación", dijo en entrevista con Reforma. Además, resaltó que, en algunas entidades, la tasa del ISN se está fijando incluso en 4 por ciento, ya que cada gobierno local tiene la libertad de determinar de cuánto será. El ISN se aplica a los pagos efectuados en efectivo, servicios o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación de un patrón. Asimismo, se cobra a todo tipo de patrón, sea persona física, autónomo, o moral, que tenga título de patrón o sean dueños de alguna empresa. En el reporte Ingresos públicos en México: hacia un nuevo sistema fiscal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó que los recursos públicos subnacionales dependen del gasto federalizado. El CIEP consideró que aumentar la recaudación local reduciría la dependencia de las transferencias federales, así lo reportamos en julio del año pasado. Esto se debe a que la recaudación local tiene el potencial de compensar al menos parcialmente las reducciones del gasto federalizado. Por ello, los gobiernos locales pretenden implementar los impuestos cedulares, es decir, aquellos que pueden cobrar por la prestación de servicios profesionales, actividades empresariales y salarios de personas físicas con tasas de entre el 2 por ciento y el 5 por ciento, de acuerdo con Reforma. Actualmente, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán ya aplican un impuesto celular, informa dicho medio.