Entre las obligaciones que vencen a mitad del segundo mes del año están algunas declaraciones informativas Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes deben conocer sus obligaciones fiscales. El 15 de febrero de 2023 es la fecha límite para cumplir con diversas obligaciones en materia de presentación de información.
Obligaciones fiscales para febrero de 2023
De acuerdo con la consultora de Fiscalia, entre las declaraciones informativas a presentar durante el mes de febrero, se encuentran las siguientes: Obligación: Constancia de intereses pagados y retenciones efectuadas. Formato: CFDI de información de pagos y retenciones. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Contribuyentes que paguen intereses Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Información sobre todas las enajenaciones de acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Formato: Base de datos electrónica. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Intermediarios de la BMV. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Constancia y comprobante de viáticos pagados. Formato: CFDI de Nómina. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Patrones. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Declaración informativa sobre personas a las que se entregó Subsidio al Empleo en efectivo. Formato: Declaración Informativa Múltiple (DIM) o 30 Anexo 1. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Personas físicas y morales que entreguen Subsidio al Empleo a sus trabajadores. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Declaración informativa sobre saldos insolutos de préstamos por residentes en el extranjero. Formato: DIM o 30 Anexo 4 Impuesto: ISR. Personas obligadas: Personas físicas y morales que tengan préstamos del extranjero. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Constancia y comprobante fiscal de Remanente Distribuible a sus miembros. Formato: CFDI de información de pagos y retenciones. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Personas Morales No Contribuyentes. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Declaración informativa de ingresos y erogaciones. Formato: Declaración anual Formato 21 - Internet. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Personas Morales No Contribuyentes. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Presentar declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante. Formato: Declaración anual Formato 21 - Internet. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Personas Morales No Contribuyentes. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023. Obligación: Aviso de deducción de pérdidas por créditos incobrables. Formato: Escrito libre. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Personas morales que deduzcan créditos incobrables antes del plazo de caducidad, de contribuyentes que realizan actividades empresariales. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023**.** Obligación: Proporcionar al SAT información sobre intereses pagados y retenciones efectuadas. Formato: Base de datos electrónica. Impuesto: ISR. Personas obligadas: Personas que efectúen pagos por intereses. Último día para su presentación: 15 de febrero de 2023.
- Con información de Fiscalia.