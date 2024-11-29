Líneas de cruceros alertan sobre el impacto económico del nuevo impuesto de 860 pesos a pasajeros en México, previsto para 2025. Proponen aplazar su implementación

Líneas de cruceros alertan sobre el impacto económico del nuevo impuesto de 860 pesos a pasajeros en México, previsto para 2025. Proponen aplazar su implementación

Las principales líneas de cruceros del mundo han solicitado una reunión urgente con la presidenta Claudia Sheinbaum debido a la reciente reforma a la Ley Federal de Derechos, que establece un nuevo cobro de 860 pesos (42 dólares) por pasajero que arribe a México en cruceros. Este impuesto, que dejó de aplicarse en 2012, fue aprobado por la Cámara de Diputados y entrará en vigor en 2025.

México, 213% más caro que otros destinos del Caribe

La Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), que representa a 22 líneas de cruceros como Royal Caribbean, Carnival y Disney, advirtió en una carta dirigida a la Presidenta que este impuesto haría que México sea 213% más caro en comparación con otros destinos del Caribe. La FCCA calificó la medida como una “grave amenaza” para la industria turística del país y destacó que fue implementada sin consulta previa.

“Esta decisión unilateral genera confusión e incertidumbre para los clientes que ya compraron viajes para 2025. Además, podría tener consecuencias de largo plazo, como la reducción significativa de itinerarios hacia México”, señala el documento.

Posibles consecuencias económicas

La FCCA alertó que esta medida podría provocar:

Reducción de visitas : De los 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas de cruceros previstas para 2025.

: De los 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas de cruceros previstas para 2025. Pérdida de inversiones : Miles de millones de dólares en proyectos destinados a reconstruir Acapulco, fomentar nuevos destinos turísticos y emplear a más marinos mexicanos.

: Miles de millones de dólares en proyectos destinados a reconstruir Acapulco, fomentar nuevos destinos turísticos y emplear a más marinos mexicanos. Impacto en programas sociales: Fondos dirigidos a apoyar comunidades desatendidas también estarían en riesgo.

Llamado a reconsiderar la medida

La FCCA ha propuesto aplazar la implementación del impuesto hasta 2026 para evitar un impacto inmediato en la industria. En una llamada reciente con funcionarios federales, se discutió la posibilidad de este retraso, aunque según la asociación, “no existe claridad sobre cómo se implementará esta medida en la práctica a partir de 2025”.

Justificación del Gobierno

El Gobierno mexicano argumenta que el cobro busca compensar el trabajo del Instituto Nacional de Migración (INM), que revisa las listas de pasajeros entregadas por las líneas de cruceros y emite permisos colectivos de estancia por hasta 21 días.

Actualmente, este impuesto sólo aplica a turistas que ingresan por vía aérea o terrestre para estancias de más de siete días. La reforma extendería esta obligación a los pasajeros de cruceros.