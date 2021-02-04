El lunes se informó que el SAT planea cobrar alrededor de 11 mil millones de pesos a la minera canadiense First Majestic Silver Corp, por un adeudo derivado de mantener artificialmente bajos precios de plata.

En 2010, la minera canadiense First Majestic Silver Corp fue auditada por las autoridades fiscales de México. De acuerdo con estas auditorías, la empresa mantuvo bajos los precios de la plata durante la última década, por lo que tiene un adeudo de 534 millones de dólares (cerca de 11 mil millones de pesos) con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por el momento, el SAT solamente ha solicitado el pago de 5,500 millones de pesos. Es decir, la mitad del monto total. La otra mitad todavía no ha sido disputada por el fisco. Por otro lado, las autoridades buscan procesar penalmente a Primero Empresa Minera, la unidad local de First Majestic, por fraude fiscal. El caso está relacionado con el esquema que utilizaron para mantener los precios bajos de la plata.

First Majestic apelará por deuda fiscal en México

Sin embargo, First Majestic dijo que apelará la decisión. De acuerdo a información publicada por Reforma, la minera canadiense apelará a todas las vías legales, incluso en el ámbito del derecho internacional, en una prolongada disputa fiscal con México. A menos que pueda llegar a un acuerdo amistoso con las autoridades, dijo la compañía. El periódico informó que la minera explicó que "continuará buscando todas las vías legales disponibles bajo la ley mexicana y el derecho internacional" si no hay acuerdo. Agregó que no negociará en público. "First Majestic mantiene una política de no comentar sobre los detalles de los procedimientos legales en curso y respetará la naturaleza confidencial de sus discusiones", aseguró en un comunicado. Las acciones de First Majestic, que cotizan en la Bolsa de Toronto, cayeron más de un 21% este martes, a 22.36 dólares canadienses. El año pasado, la empresa inició un proceso de arbitraje para reclamar más de 25 mil millones de pesos por trato discriminatorio y violaciones a tratados de libre comercio por parte del SAT.

Información de Reforma y Reuters. https://www.reforma.com/apelara-first-majestic-por-deuda-fiscal-en-mexico/ar2117362?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- https://www.reuters.com/article/us-mexico-tax-exclusive/exclusive-mexican-tax-authorities-to-seek-over-500-million-from-canadas-first-majestic-idUSKBN2A12L2

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