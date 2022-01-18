Debido a que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, el CJF consideró necesario dar continuidad a las medidas preventivas adoptadas.

Debido a que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, el CJF consideró necesario dar continuidad a las medidas preventivas adoptadas.

El 17 de enero, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó un acuerdo general con el que se amplían otra vez los plazos de las medidas preventivas ante COVID-19. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, se trata del Acuerdo General 2/2022, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del CJF. Debido a que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, el CJF consideró necesario dar continuidad a las medidas preventivas adoptadas. Por eso, el CJF amplió al 1 de mayo de 2022 las medidas preventivas para la actividad jurisdiccional, y se establecen horarios y turnos para el trabajo presencial con la finalidad de evitar la concentración de personal. El acuerdo establece que las jornadas presenciales de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF serán de seis horas. Además, para evitar la concentración del personal, los órganos de cada edificio se dividirán hasta en ocho grupos, repartidos en dos turnos, cada uno de los cuales, a su vez, tendrá cuatro horarios de entrada y salida. El turno de guardia para la recepción de asuntos en días y horas inhábiles, se rige conforme al sistema de turno de guardias de juzgados de distrito publicado en el siguiente enlace: http://www.cjf.gob.mx/sistemaTurnosGuardias.htm

Con información de Fiscalia.

Puedes ver el Acuerdo General 2/2022 del CJF aquí / Fecha de publicación: 17 de enero de 2022.

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