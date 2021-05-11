Así, Twitter y Tinder se unen a Facebook, Spotify, Airbnb y otras plataformas digitales que se han dado de alta en el SAT. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el RFC. La lista incluye a residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC. En la última versión se añadieron 15 plataformas nuevas al listado, entre los que destacan Twitter y Match Group, compañía dueña de Tinder, la aplicación de citas más popular del mundo. Así, al 30 de abril, la lista completa cuenta con 101 plataformas digitales. Estas son las más recientes:
- Arvato Digital Services LLC,
- Saskatchewan INC,
- Etsy INC,
- Massive Media Match,
- Nutanix INC,
- Ncs Pearson INC,
- Plentyoffish Media ULC,
- Terandes S.A.,
- Zwift, INC,
- Dazn Limited,
- Gameforge 4D GMBH,
- Match Group LLC (Dueña de Tinder).
- Match.com Latam Limited,
- Myheritage LTD y
- Twitter INC.
Las plataformas digitales de residentes en el extranjero deben inscribirse en el RFC
De acuerdo con la Ley del IVA, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, entre sus obligaciones deben inscribirse en el RFC ante el SAT. La inscripción en el registro se realizará dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la fecha en que se proporcionen por primera vez los servicios digitales a un receptor ubicado en territorio nacional. El SAT debe dar a conocer en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC. Con información de El Financiero y El Universal https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/10/twitter-se-da-de-alta-en-el-sat/ https://www.eluniversal.com.mx/cartera/twitter-se-da-de-alta-ante-el-sat
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