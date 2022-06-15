La tasa de desempleo en México descendió a un 3,5% sobre el último periodo trimestral, lo que representa una disminución de cara a la misma evaluación respecto del 2021, en la cual el resultado había sido de 4,4%, lo que se traduce como una merma del 0,9%. De acuerdo a la población laboral y económicamente activa del suelo mexicano, esta medición arrojó que poco más de 3 millones de ciudadanos consiguieron empleo en lo que va del año. Igualmente, a pesar del aumento que se registró, suman 2 millones las personas que aún se encuentran buscando trabajo sin éxito. Cabe destacar que el Inegi señaló que, aunque la suba de trabajadores ocupados en comparación al 2021 es un hecho importante (sobre todo en el sector comercial, que es donde más impactó el crecimiento), también predomina en este contexto un notorio aumento de la carga horaria; esto significa que la cantidad de horas que debe trabajar una persona fue mayor en los últimos meses, ya sea en un marco de horas extras o al tener un segundo empleo. Además, el trabajo informal también ha presentado una suba en su área, representando finalmente más de la mitad de la masa laboral ocupada (ronda el 55%) y haciendo que el registro de trabajo formal, más allá del récord anunciado por el IMSS (21 millones de puestos formales registrados en el mes de abril), no pueda tener todo el protagonismo en el panorama laboral.

Rubros en los que hubo mayor contratación

Gastronomía

Hotelería

Servicios profesionales, financieros y corporativos

Las regiones de México con mayor desempleo en la actualidad

De acuerdo con lo informado de manera oficial, las siguientes fueron las zonas del país con mayores grados de desocupación durante el primer trimestre de 2022:

Ciudad de México (5,8%)

Estado de México (5,3%)

Coahuila (5%)

Tabasco (4,8%)

Tlaxcala (4,4%)

Es importante mencionar que, entre los desocupados, las franjas que no sólo se encuentran más afectadas por el desempleo, sino también por la desigualdad en cuanto a salarios, tareas a realizar y prestaciones, son las que contienen a jóvenes y mujeres. Las autoridades afirman que aún necesitan generar al menos 100 mil puestos de trabajo formal registrado en la inmediatez, teniendo presente que la recuperación de las cifras laborales y económicas anteriores a la pandemia ha sido más lenta en México que en otros países.