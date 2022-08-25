La autoridad fiscal proporciona los días 15 de cada mes, la información de adeudos del corte del mes inmediato anterior El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con historiales crediticios. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma de avalar que son cumplidos y así tienen más probabilidades de obtener nuevos financiamientos. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, si el SAT notifica un adeudo y el contribuyente no lo paga, entonces envía un reporte al Buró de Crédito. Información publicada por el SAT indica que sólo se reportan al Buró de Crédito los adeudos debidamente notificados y habiendo transcurrido los plazos para aclaración que estipula la ley. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que si el contribuyente recibe la notificación de un adeudo, debe revisar lo que le están cobrando. Porque si la deuda está mal calculada debe aclararlo con la autoridad fiscal o impugnar, y si el monto es el correcto debe pagar. Pero en caso de que el monto sea el correcto y el contribuyente pague el adeudo ¿Cuánto tarda en reflejarse en el buró el pago de un adeudo con el SAT?

¿Cuánto tarda en reflejarse en el buró el pago de un adeudo con el SAT?

Ríos Hernández explicó que se tarda como 15 días en reflejarse en el Buró de Crédito el pago de un adeudo con el SAT. Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal proporciona los días 15 de cada mes, la información de adeudos del corte del mes inmediato anterior. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que después de que el SAT proporciona la información de adeudos, si un contribuyente pagó se actualiza el adeudo como pagado en el Buró de Credito.