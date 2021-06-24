Las pérdidas se derivan de deducciones, subsidios, regímenes especiales y facilidades administrativas. De acuerdo con el último Presupuesto de Gastos Fiscales, este año se dejarán de recibir hasta ...

Las pérdidas se derivan de deducciones, subsidios, regímenes especiales y facilidades administrativas. De acuerdo con el último Presupuesto de Gastos Fiscales, este año se dejarán de recibir hasta 135 mil millones de pesos de ISR. Esto se debe a varios factores como deducciones, exenciones, regímenes especiales, diferimientos, facilidades administrativas y subsidios. Estos apoyos se destinan principalmente a empresas, asociaciones civiles, gobiernos locales y partidos políticos. Como explica La Jornada, el monto que se perderá este año equivale al 0.5% del PIB; además, representan un aumento de 5.8% frente al gasto fiscal del año pasado. Las pérdidas fiscales se pueden desglosar de la siguiente manera:

De los 135 mil millones de pesos, por los menos 28 mil millones se derivan de las deducciones de ISR a empresas. De esto, cerca de tres cuartas partes son subsidios para la compra de vehículos. Hay que recordar que esta semana, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, denunció que este sector ha sido muy beneficiado. Según la funcionaria, la tasa de ISR para empresas es de 30%; sin embargo, las deducciones, planeaciones fiscales y el fraude hacen que las tasas queden en cerca de 2%. Además, la jefa del SAT dijo que si se toman en cuenta las devoluciones, en muchos casos las empresas tienen tasas negativas.

Tres mil millones de pesos corresponden a deducciones en los donativos a asociaciones civiles.

12 mil millones de pesos corresponden a figuras que exentas del pago de ISR por intereses.

Otros 12 mil millones de pesos corresponden a regímenes especiales aplicados a empresas de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura.

Cerca de 22 mil millones de pesos corresponden a diferimientos.

Cinco mil millones de pesos se perderán por concepto de facilidades administrativas.

Por último, casi 52 mil millones de pesos dejarán de recibirse por subsidio para el empleo.

Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/24/economia/dejara-de-recaudar-el-fisco-135-mil-mdp-por-los-regimenes-especiales/

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