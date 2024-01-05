La SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, el cual contiene la compilación de los Criterios No Vinculativos del SAT El Servicio d...

La SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, el cual contiene la compilación de los Criterios No Vinculativos del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado una compilación de criterios no vinculativos fiscales, también conocidos como prácticas fiscales indebidas, en el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. Esta publicación, realizada el 5 de enero de 2024, es un esfuerzo del SAT para clarificar y orientar a los contribuyentes sobre prácticas que deben evitarse.

Contenido de los criterios no vinculativos

Los criterios no vinculativos abarcan una amplia gama de temas fiscales, desde la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) hasta la deducción de inversiones y el tratamiento de operaciones con partes relacionadas. Estos criterios buscan prevenir prácticas que, aunque no estén expresamente prohibidas por la ley, son consideradas contrarias a las disposiciones fiscales vigentes. Ejemplos de prácticas fiscales indebidas Entre las prácticas destacadas se incluyen:

La incorrecta entrega o puesta a disposición del CFDI, como remitir únicamente a una página de Internet.

La simulación de esquemas reportables generalizados como personalizados para evitar la revelación de esquemas reportables.

La elusión de restricciones temporales o cancelación del uso del CSD (Certificado de Sello Digital).

Importancia de los criterios para los contribuyentes

La publicación de estos criterios es crucial para los contribuyentes, ya que proporciona claridad sobre las expectativas del SAT en cuanto a cumplimiento fiscal. Al entender y evitar estas prácticas, los contribuyentes pueden reducir el riesgo de incurrir en infracciones y sanciones. Aquí puedes descargar el ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024