La nueva propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo busca redefinir a los trabajadores de plataformas digitales y cambiar su régimen fiscal. ¿Qué implicaciones tiene esto para el ISR y el IV...

La nueva propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo busca redefinir a los trabajadores de plataformas digitales y cambiar su régimen fiscal. ¿Qué implicaciones tiene esto para el ISR y el IVA? Aquí te explicamos los puntos clave

El 16 de octubre de 2024, se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con respecto a las plataformas digitales. Esta propuesta busca clasificar como trabajadores a las personas físicas que prestan servicios a través de estas plataformas.

Impacto fiscal clave

Uno de los aspectos más importantes de esta reforma es su impacto en el ámbito fiscal. Actualmente, quienes generan ingresos mediante plataformas digitales tributan bajo el "Régimen de Plataformas Digitales", tanto para el ISR como para el IVA. Sin embargo, con la nueva reforma, al ser considerados trabajadores, estos individuos pasarían a tributar bajo el régimen de salarios, abandonando el "Régimen de Plataformas Digitales".

Cómo funciona la retención actualmente

Hoy en día, las plataformas digitales retienen el 2.1% de los ingresos de las personas físicas por concepto de ISR y el 50% del IVA causado. Además, emiten la Constancia de Retención e Información de Pagos (CRIP), con el complemento de Plataformas Tecnológicas, documentando dichas retenciones.

Esta constancia permite que los contribuyentes presenten sus declaraciones fiscales. La CRIP debe emitirse siguiendo el formato XML aprobado y timbrado por un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) o el SAT.

Implicaciones si la reforma se aprueba

Si se aprueba esta reforma, los ingresos percibidos por los trabajadores de plataformas digitales serán clasificados como salarios, y por lo tanto, estarán sujetos a las normativas fiscales de este régimen. Esto significa que:

Los ingresos subordinados no estarían gravados con IVA. Las retenciones de ISR ya no se calcularán con la tasa del 2.1% del régimen de plataformas, sino bajo las tarifas de ISR aplicables a los trabajadores.

Desafíos en la retención del ISR

Este cambio plantea un reto significativo: las plataformas digitales no tienen control total sobre los ingresos de los trabajadores, que varían en función de la cantidad de servicios prestados. Esto contrasta con un empleo tradicional, donde el salario y las prestaciones están definidos y constantes. Por eso, será crucial que durante el proceso legislativo se aclaren estos aspectos para que los empleadores puedan adaptarse correctamente.

Este cambio en el tratamiento fiscal representa un desafío importante para las plataformas y los trabajadores, por lo que se espera mayor claridad en el proceso legislativo para su implementación.