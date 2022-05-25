De acuerdo con contadores, los requisitos que deben cumplir las facturas y la falta de citas han dificultado a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está negando a personas físicas la devolución parcial o total de saldos a favor por supuestas inconsistencias en la declaración anual de impuestos y está multando a contribuyentes que no han podido cumplir con estos trámites, a pesar de la crisis de citas presenciales.

Multas a contribuyentes

De acuerdo con Reforma, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplica multas de hasta 38 mil 700 pesos a los contribuyentes que no han cumplido a tiempo con la declaración anual. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) , Luis Carlos Verver, dijo que el trámite para sacar o renovar la firma electrónica es el más solicitado por los contribuyentes, ya que la firma electrónica es obligatoria para otros trámites no fiscales como por ejemplo sacar la cédula profesional o para dar de alta a los socios de una empresa. Sin embargo, a pesar de que ya pasó la temporada de la declaración anual de impuestos, sigue la crisis de citas para trámites presenciales ante el SAT. Además, afirmó que, debido a esta crisis, los contribuyentes no han podido cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Por ello, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso extender a dos años el periodo de renovación de la firma electrónica a través del aplicativo SAT ID.

Montos de las multas

De acuerdo con Reforma, Mario García Treviño, fundador de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Nuevo León, estimó que la recuperación de saldos a favor por parte de los contribuyentes que cumplan con todo el proceso llevará de 60 a 90 días, en el mejor de los casos. "Los requisitos que deben cumplir las facturas son cada vez mayores y eso provoca este tipo de situaciones (que se nieguen las devoluciones), pero en la contraparte las multas son desproporcionadas, pues llegan a aplicarse sanciones de 38 mil pesos a contribuyentes cuyos ingresos son menores a 20 mil pesos", lamentó. Sobre esto último, Garza Gómez detalló que las multas van de los mil 560 a los 19 mil 350 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas, así como una sanción de mil 560 a 38 mil 700 pesos al presentar una declaración fuera del plazo señalado.

Devoluciones de saldo a favor se complican

En entrevista con Reforma, el presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Abel Garza Gómez, dijo que las personas físicas deberán emprender un largo y difícil proceso para recuperar los saldos a favor. "Para solicitar nuevamente la devolución, ahora de forma manual, lo tendrán que hacer utilizando la firma electrónica, por lo que muchos contribuyentes tendrán que sortear el reto de ir en búsqueda de una cita para obtener o renovar dicha e-firma", explicó. En el primer trimestre del año, la autoridad fiscal informó que las devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes se ubicaron en 193,706 millones de pesos (mdp), el monto más significativo desde que se tiene registro para un primer trimestre. El monto devuelto hasta marzo representó un incremento de 31.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado cuando el fisco regresó 137,692 mdp a los causantes, explicó el SAT en su Informe Tributario y de Gestión.