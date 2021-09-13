El presidente señaló como "insensible" la decisión de la SCJN por devolver 1,000 millones de pesos en impuestos. Hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de insensibles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo anterior lo dijo por haber ordenado al gobierno federal devolver alrededor de 1,000 millones de pesos en impuestos a Carmela Azcárraga Milmo, hija de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de Televisa. “A los ministros de la Corte no les preocupa, ellos duermen tranquilos. Imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niños y niñas con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre, son unos insensibles. Porque pueden alegar que la ley es la ley ¿y qué y la justicia dónde queda?”, reprochó López Obrador desde Palacio Nacional.

AMLO busca recuperar recursos

Asimismo, el presidente cuestionó que si estuvo mal llevado el procedimiento de cobro, “¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es de que no presentaste a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististe a la audiencia”. Sin embargo, ante el impacto que puede tener para las finanzas del gobierno la devolución de esta cantidad, López Obrador confió en que se pueda establecer una mesa de diálogo con Carmela Azcárraga a fin de recuperar recursos. “¿Cómo no se van a dar cuenta que se trata de mil millones de pesos, qué no están ahí para impartir justicia? Eso es un problema que tenemos, entonces, sí se puede llegar a un acuerdo de recuperar recursos, pues ya lo hemos hecho, lo hicimos en el caso del gas, en los reclusorios y otros casos”, concluyó el mandatario.

Antecedentes

Se trata de un juicio que empezó Carmela Azcárraga Milmo por la devolución de 338 millones de pesos correspondientes al cobro de impuestos por la venta de sus acciones en Acotel S.A. de C.V. en 2007. El problema inicial fue que estos impuestos se gravaron ilegalmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Uno de los aspectos centrales del caso es que el SAT no presentó una defensa en la SCJN. En lugar de eso, utilizaron a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que los defendieran. Al hacer esto, los magistrados del TFJA se adjudicaron las facultades del SAT. Además, los magistrados se encargaron de preparar la defensa del SAT, así como de mejorar sus respuestas. Desafortunadamente para el fisco, esto viola lo establecido en los artículos 4, 16 y 17 de la Constitución. Debido a esto, la contribuyente presentó un amparo en 2019 ante la SCJN. Hay que destacar que, después de tantos años, el monto reclamado se acerca a los mil millones de pesos. El amparo fue aprobado por la Segunda Sala el 14 de abril de este año. Hace unos días, la Segunda Sala descartó aclarar la sentencia, como lo propuso la ministra Yasmín Esquivel, por lo que los herederos de Carmela Azcárraga tienen derecho a la devolución de 338.9 millones de pesos, más actualizaciones acumuladas durante 14 años. Con información de Forbes y El Universal. https://www.forbes.com.mx/amlo-insensible-corte-devolver-1000-mdp-carmela-azcarraga/

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