Los contribuyentes pueden realizar la consulta en el padrón de escuelas registradas ante el SAT con el nombre o con el RFC de la escuela o instituto Las colegiaturas en instituciones educativas pri...

Los contribuyentes pueden realizar la consulta en el padrón de escuelas registradas ante el SAT con el nombre o con el RFC de la escuela o instituto Las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios son deducibles hasta ciertos montos, desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente. Esto lo establece el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, emitido el 26 de diciembre de 2013.

Padrón de instituciones educativas

Para verificar que la escuela está dada de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las colegiaturas se pueden deducir, la autoridad fiscal tiene un padrón de instituciones educativas. Los contribuyentes pueden realizar la consulta con el nombre o con el RFC de la escuela o instituto. En caso de no encontrar la información, podrían aclara esta situación con la escuela o instituto, debido a que en algunas ocasiones la razón social de la escuela es distinta al nombre comercial.

Requisitos para la deducción de colegiaturas

De acuerdo con información publicada por el SAT, los contribuyentes que estén en posibilidad de aplicar en su declaración anual el estímulo fiscal correspondiente al pago de colegiaturas, deben verificar lo siguiente:

Que la escuela cuente con autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación.

Que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contenga el nombre completo, CURP y nivel educativo del alumno.

Que se precise por separado el importe y concepto de los servicios que corresponden exclusivamente a la enseñanza del alumno.

¿Qué cuotas escolares no son deducibles?

Los contribuyentes deben toma en cuenta que el SAT no considera como servicios de enseñanza las erogaciones efectuadas por los siguientes conceptos:

Inscripciones.

Cuotas de mantenimiento.

Material educativo.

Transportación escolar.

Materias o cursos adicionales.

Uniformes.

Exámenes de cualquier índole.

Además, para poder deducir las colegiaturas, el pago debe efectuarse con cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

¿Cuál es el límite anual de deducción para las colegiaturas 2022?

Preescolar $ 14, 200 Primaria $ 12, 900 Secundaria $ 19, 900 Profesional Técnico $ 17, 100 Bachillerato o su equivalente $ 24, 500

El límite de deducción anual es por hijo. Si tienes un hijo en preescolar y otro en primaria podrás deducir al año hasta $27,100.00.

De acuerdo con el SAT, el padrón de escuelas se actualiza constantemente, en virtud del análisis de la información que proporcionan los contribuyentes, por las propias escuelas que se acercan a aclarar su situación o corregir su actividad económica ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, para lo cual deberán proporcionar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios vigentes. Puedes ver el padrón de instituciones educativas aquí.