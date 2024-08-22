En el reconocimiento de múltiples cuentas contables es requerido identificar la probabilidad de que un evento ocurra, por ejemplo, en el caso de provisiones El registro contable de eventos probable...

En el reconocimiento de múltiples cuentas contables es requerido identificar la probabilidad de que un evento ocurra, por ejemplo, en el caso de provisiones El registro contable de eventos probables, posibles y remotos se refiere a cómo se deben reconocer, medir y presentar ciertas contingencias en los estados financieros. Estas contingencias suelen ser situaciones inciertas que pueden generar pérdidas o ganancias dependiendo de la ocurrencia de eventos futuros. En el reconocimiento de múltiples cuentas contables es requerido identificar la probabilidad de que un evento ocurra, por ejemplo, en el caso de provisiones, según señala la consultora Fiscalia. En ese sentido, las Normas de Información Financiera (NIF) ofrecen una guía respecto a cómo interpretar las probabilidades de ocurrencia, según son usadas en la misma normativa: probable, posible y remoto.

¿Qué es el juicio profesional?

Fiscalia explicó que el juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para elegir la mejor aplicación de las NIF. En ese sentido, el juicio profesional se emplea comúnmente para determinar grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de eventos futuros.

Toma de decisiones

Además, señaló que en ese sentido, la NIF A-1 - “Marco conceptual de las Normas de Información Financiera”, indica que el reconocimiento contable debe tomar en cuenta distintos grados de incertidumbre y debe hacerse a partir de la evidencia disponible, como sigue:

Probable - es cuando existe certeza razonable de que el evento futuro ocurrirá; es decir, con base en información, pruebas, evidencias o datos disponibles, se considera que es más probable que ocurra a que no ocurra el evento futuro.

- es cuando existe certeza razonable de que el evento futuro ocurrirá; es decir, con base en información, pruebas, evidencias o datos disponibles, se considera que es más probable que ocurra a que no ocurra el evento futuro. Posible - es cuando el evento futuro puede ocurrir, pero sin que exista certeza razonable de que ocurrirá; por consiguiente, la ocurrencia del evento es más que remota y menos que probable.

- es cuando el evento futuro puede ocurrir, pero sin que exista certeza razonable de que ocurrirá; por consiguiente, la ocurrencia del evento es más que remota y menos que probable. Remota - es cuando no existen indicios o evidencias suficientes que permitan afirmar que el evento futuro puede ocurrir.

Dicho de otra forma, un grado de “probable” implica que las probabilidades de que el suceso futuro ocurra es de más de 50%. Esta definición es menos factible en el caso de los grados de “posible” y “remota”.

Ejemplo de aplicación

Fiscalia aseguró que las provisiones son el caso más común de aplicación de los grados de incertidumbre. Por ejemplo, indicó que el Apéndice B de la NIF C-9 ofrece un diagrama que permite identificar si un pasivo debe reconocerse como previsión, como pasivo contingente o simplemente no hacer nada: Gráfico 1. Árbol de decisiones para identificar provisiones y pasivos contingentes. Fuente: NIF. Fiscalia explicó que el principal aspecto que determina el registro de la provisión es la probabilidad de que el evento futuro ocurra.