El monto corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales del 2013, 2014 y 2016. Para culminar con las diferencias de interpretación fiscal, la empresa cervecera acordó el pago de 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Cabe recordar que al iniciar su gestión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evidenció a Grupo Modelo por haber solicitado una devolución de impuestos por "miles de millones de pesos", este hecho en su momento fue desmentido por la cervecera, quienes argumentaron que aunque la petición sí existió, fue hecha por accionistas que ya no pertenecían a esa empresa. Sin embargo, este viernes en un comunicado difundido por Cervecería Modelo de México S. de RL de CV, confirmaron el pago de aproximadamente 2 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2016, luego de haber pactado un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La cervecera se suma a Walmart de México y FEMSA, empresas que pagaron al SAT más de 8 mil millones de pesos cada una, cifras que han logrado recaudaciones récord durante este 2020. El incremento de recaudación que ha tenido el órgano tributario en el presente año se estima en un 179%.