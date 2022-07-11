Cuando aprendes un idioma nuevo‚ es normal que se suelen cometer varios errores debido a que se presentan diferencias gramaticales y algunas inferencias en cuanto a nuestra lengua materna. Si estás...

Cuando aprendes un idioma nuevo‚ es normal que se suelen cometer varios errores debido a que se presentan diferencias gramaticales y algunas inferencias en cuanto a nuestra lengua materna. Si estás en clase de inglés y te has dado cuenta de que tal vez puedas estar cometiendo errores‚ te invito a conocer cuáles. En tal sentido‚ es importante el tomar en cuenta estos errores para cuando estés en clases de idiomas no los vayas a cometer y tu mejoría sea extraordinaria. A continuación, te mostraré cuales son los errores más comunes que se suele cometer y los cuales puedes evitar.

¿Qué debes evitar para hablar inglés correctamente?

Omitir el sujeto

Son muy diferentes las reglas en cuanto a la gramática entre el inglés y el español. Dentro del inglés nunca se debe omitir el sujeto‚ siempre deberá aparecer por delante del verbo.

Mal uso de las preposiciones

Dentro del idioma español se utiliza mucho el “en” ‚ dentro del inglés se utilizan mucho el “in” “on” y “at”. Es necesario aprender las diferencias entre estas y no te llegues a confundir.

Orden de los adjetivos

Este suele ser uno de los errores bastantes comunes y el cual implica que se coloquen los adjetivos en un orden algo incorrecto. En español por lo general este va después del nombre al que califica y en cambio en inglés va después del nombre. Esto es algo que siempre debe tenerse en cuenta.

El uso excesivo del artículo “the”

Cuando se llega aprender el inglés‚ la mayoría de las personas tenían usando de forma muy excesiva este artículo y casi siempre se hace de manera incorrecta. Esto se debe a que los artículos en español como lo son: el‚ los‚ la y las‚ se traducen en inglés a the. Sin embargo, “the” sólo debe usarse cuando estés únicamente hablando sobre cosas particulares y no de forma general. Es uno de los errores que la mayoría de los que estudian inglés cometen.

Pronunciar los verbos regulares en tiempo pasado

Este es un error bastante común‚ el llegar a pronunciar los verbos regulares en tiempo pasado de forma incorrecta. Muchas veces se llega a pronunciar la “Ed” con la que termina el verbo‚ esto es algo que no se debe hacer. Aquí te mostraré cómo es la manera correcta de pronunciarlo:

Si la pronunciación del verbo llega a terminar en “d” o “t” ‚ al momento que lo lleves al pasado la “Ed” se debería pronunciar como “id” por ejemplo: visit-visited (visitid)

Por el contrario, la pronunciación termina en R‚I‚L o N‚ en pasado la “Ed” se llega a pronunciar como “D” sin pronunciar la “i” ejemplo: Discover-Discovered (discoverd).

En cuanto a las demás terminaciones‚ la “Ed” como pronunciación en pasado sería “t” por ejemplo: work-worked (workt).

Uso del verbo take en lugar de have

Cuando queremos referirnos a una bebida‚ por lo general se debería usar el verbo “tomar”. En cambio, en inglés lo adecuado es usar el verbo take y no por ejemplo “have” que se relaciona más con tener. Ejemplo: let’s take a coffee: tomemos un café. Así como estos errores‚ podríamos encontrar muchos más‚ pero para evitarlos recomiendo que: