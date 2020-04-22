La nueva fecha límite es el 30 de junio del 2020. Esta medida busca facilitar la recaudación y que el trámite se haga desde casa. * El SAT presume un incremento en la recaudación del 32% en contra...

La nueva fecha límite es el 30 de junio del 2020.

Esta medida busca facilitar la recaudación y que el trámite se haga desde casa.

El SAT presume un incremento en la recaudación del 32% en contraste con el año pasado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio su brazo a torcer. Como medida de apoyo ante la emergencia sanitaria por Covid 19, extendió el plazo para realizar la declaración de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020. El órgano recaudador aseguró que cuenta con la mayor capacidad tecnológica instalada a diferencia de cualquier otra dependencia del gobierno federal, ya que es la institución que realiza más transacciones a nivel nacional.

Por lo anterior y atendiendo a las situaciones que se presentan, con el fin de facilitar la recaudación y promover que los trámites se realicen desde casa preferentemente, el SAT ha decidido extender el plazo para realizar la declaración de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020. Nos es importante resaltar que al 21 de abril del 2020 se han presentado 4’252,450 declaraciones de personas físicas, cifra mayor a los 3’210,548 referente al año 2019. Esto representa un incremento de 32% en contraste con el año pasado. Agradecemos de antemano la contribución de las personas físicas y su interés por cumplir con sus obligaciones. Su granito de arena permite que la recaudación para el gasto público no se frene y se luche día a día para que los embates de la epidemia sean los menores posibles.

Dijo el SAT en un comunicado Esta medida se suma al anuncio que hizo el IMSS en donde ofreció un nuevo esquema para diferir las cuotas obrero-patronales.