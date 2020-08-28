Los pagos pueden ser efectuados a través de las remesadoras Dolex, Maxi Transfer, Datransfer o Intercambio Express. El instituto paga el cobro de comisión de las recepciones de dinero en México.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece a quienes viven en Estados Unidos la posibilidad de tener una vivienda con crédito Infonavit, o bien pagar el crédito de un familiar. Lo anterior puede hacerse a través de las remesadoras sin ningún cobro de comisión. El programa Infonavit sin fronteras permite que los migrantes paguen sus créditos hipotecarios o de algún familiar o amigos. Los pagos se pueden realizar con las remesadoras Dolex, Maxi Transfer, Datransfer o Intercambio Express, gracias al convenio que se celebró con éstas. Las personas que soliciten un crédito hipotecario Infonavit deberán estar en el régimen extraordinario de aportaciones (REA) en el que los derechohabientes tendrán que realizar el pago mensual al instituto mediante un depósito. Para hacer el pago de la hipoteca hay que acudir a una sucursal de alguna remesadora participante con los diez dígitos de la cuenta de crédito del Infonavit. Cabe destacar que el instituto paga la comisión de la recepción del dinero. En diciembre de 2019, el Infonavit se incorporó a las mesas de trabajo que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) con el objetivo de beneficiar a las personas que han trabajado en Estados Unidos y deseen adquirir una casa. De 2019 a mayo de 2020, el Infonavit había otorgado 3 mil 797 créditos a migrantes mexicanos que radican en el extranjero y había recibido alrededor de 130.5 millones de pesos.

Etapas del programa

La primera etapa del programa Infonavit sin fronteras está pensado para que las personas que ya contaban con un crédito hipotecario y migraron, tengan la posibilidad de pagarlo. “Esta es la primera etapa del programa que está dirigida específicamente a las personas que tenían un crédito y migraron, para que lo puedan pagar desde allá y estar al corriente”, indicó el director del Infonavit, Carlos Martinez. Para la segunda etapa se espera que los migrantes acumulen ahorro y soliciten un crédito; sin embargo todavía se está analizando.

Ingresos de remesas al país

De acuerdo con las cifras de Banxico, Jalisco superó a Michoacán como el estado más receptor de remesas. Para el primer semestre del 2020, Jalisco recibió el 10.5% de las remesas, que equivalen a 2 mil 10 millones de dólares; el segundo estado fue Michoacán con 10.2%, equivalente a 19.50 millones de dólares; y el tercero es Guanajuato con 9%, es decir, mil 720 millones de dólares. Con información del Infonavit.

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