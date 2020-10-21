La American Bar Association acusó al gobierno del presidente López Obrador de violentar el Estado de Derecho de los contribuyentes. El día de ayer, la American Bar Association (ABA) envió una carta...

La American Bar Association acusó al gobierno del presidente López Obrador de violentar el Estado de Derecho de los contribuyentes. El día de ayer, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. La institución (conocida en México como el Colegio de Abogados de Estados Unidos) exigió al gobierno que respete el Estado de Derecho de los contribuyentes. De acuerdo con la ABA, hay tres situaciones recientes en las que el gobierno mexicano violentó el Estado de Derecho:

Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han declarado que los abogados defensores de los contribuyentes son un obstáculo para los objetivos de transformación de México.

Funcionarios de varias ramas del gobierno han invitado a los contribuyentes con irregularidades fiscales a que vayan directamente con el SAT para arreglar su situación. El problema aquí es que los mismos funcionarios han aconsejado a los contribuyentes a no buscar representación legal.

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha amenazado a contribuyentes con investigaciones como una forma de presionarlos.

Más adelante, la ABA condena todas estas prácticas. Según el organismo, estas acciones impiden a los contribuyentes el acceso a la justicia, la representación legal y un juicio justo. Por último, la ABA dice que las acciones violan algunos artículos en leyes mexicanas y tratados internacionales. Así, según la ABA, las acciones del gobierno violan los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución; por otro lado, violan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Al final, el organismo exige al presidente López Obrador que respete el Estado de Derecho, y que haga lo mismo con otros funcionarios. La carta de la ABA también está dirigida a Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Raquel Buenrostro, jefa del SAT, y Carlos Romero Aranda, titular de la PFF.

Puedes leer la carta original en este enlace.

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