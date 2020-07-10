Te decimos cuáles son los créditos del Infonavit para comprar vivienda que los derechohabientes pueden adquirir y cuáles son sus características. ¿Te gustaría construir, mejorar o comprar una casa ...

Te decimos cuáles son los créditos del Infonavit para comprar vivienda que los derechohabientes pueden adquirir y cuáles son sus características. ¿Te gustaría construir, mejorar o comprar una casa pero te falta liquidez? Algunas opciones que podrías considerar son los créditos que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit). El Infonavit ofrece diversos créditos para sus beneficiarios, desde créditos para la compra de una vivienda o para la remodelación, hasta para la construcción y el pago de hipotecas. En esta ocasión hablaremos de los créditos del Infonavit para comprar vivienda.

Créditos del Infonavit para comprar vivienda

Puedes elegir entre comprar una vivienda nueva o una usada. Ésta debe estar en una zona urbanizada y libre de riesgo, con agua, drenaje, energía eléctrica, y al corriente de estos servicio. Las alternativas que el Infonavit pone a disposición de los derechohabientes son cinco: Crédito Infonavit, Cofinavit y Cofinavit ingresos adicionales, Infonavit total y Tu segundo crédito Infonavit.

Crédito Infonavit

Es el crédito tradicional hipotecario en donde se te pude llegar a prestar una cantidad de hasta 1 millón 846 mil 165.25 pesos. Puede ser solicitado sin importar el monto de tu salario, pero el monto del crédito dependerá de tu capacidad de pago y tendrá una tasa de interés anual del 12%. Es importante resaltar que los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3% del monto de crédito, pero si ganas mensualmente hasta 7 mil 395.23 pesos, no se cobran. El descuento mensual se establece de acuerdo a tu salario. Uno de los beneficios es que tienes la opción de solicitarlo en conjunto con tu cónyuge, familiar o corresidente para tener un mayor monto. Tu cónyuge puede cotizar en el Infonavit o el Fovissste.

Cofinavit

Los créditos Cofinavit son créditos que otorga el Infonavit junto con otra entidad financiera para que puedas gozar de un monto mayor. En este caso, el Infonavit te presta hasta 475 mil 407.36 pesos. Puedes solicitarlo sin importar tu salario. Sin embargo, el monto dependerá de tu capacidad de pago. La tasa de interés anual es de 12%. En este caso los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 5% del monto de crédito, pero si ganas mensualmente hasta 2.8 UMA's mensualmente no tienes que pagarlo. El descuento mensual se calcula dependiendo tu salario y tienes la opción de solicitarlo en conjunto con tu cónyuge sólo si también cotiza en el Infonavit.

Cofinavit ingresos adicionales

El Cofinavit ingresos adicionales presta hasta 451 mil 636.99 pesos, lo que dependerá de tu capacidad de pago. La tasa de interés anual es del 12%. Sólo puedes pedir este crédito si tu salario mensual es menor de 10 mil 300.49 pesos. Los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3% del monto de crédito, pero si ganas mensualmente hasta 7 mil 395.23 pesos, no se cobran. Tienes la opción de solicitarlo en conjunto con tu cónyuge para acceder a un mayor monto, pero debe cotizar en el Infonavit.

Infonavit total

Infonavit total te presta hasta 2 millones 117 mil 639. 30 pesoso hasta el 95% del valor total de la vivienda. El monto que se te preste dependerá de tu capacidad de pago. La tasa de interés anual es del 12%. Para solicitarlo tienes que ganar al menos 10 mil 300.49 pesos. Los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3% del monto de crédito. El descuento mensual dependerá de tu salario y de igual forma tienes la opción de solicitarlo en conjunto con tu cónyuge para un mayor monto siempre y cuando ganes al mes más de 29 mil 052.65 pesos y tu cónyuge cotice al Infonavit.

Tu segundo crédito Infonavit

Tu segundo crédito Infonavitte presta hasta 1 millón 938 mil 605.57 pesos, lo que dependerá de tu capacidad de pago. La tasa de interés anual es de 11.90%. Puedes solicitarlo sin importar tu salario. Los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 5% del monto del crédito, pero pero si ganas mensualmente hasta 7 mil 395.23 pesos, no se cobran. En este caso puedes elegir el plazo de entre 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años dependiendo de tu edad. Dependiendo de esto se establece tu descuento mensual. Sin embargo aquí no puedes utilizar la opción del crédito conyugal.

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