Con la nueva aplicación, los contribuyentes tienen la facilidad de compartir sus facturas por Whatsapp, Messenger y correo electrónico Con el objetivo de facilitar el proceso para que los contribuy...

Con la nueva aplicación, los contribuyentes tienen la facilidad de compartir sus facturas por Whatsapp, Messenger y correo electrónico Con el objetivo de facilitar el proceso para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó Factura SAT Móvil. Se trata de una aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida y segura. De acuerdo con el SAT, la aplicación sirve para que las personas físicas y morales pueden hacer lo siguiente:

Generar facturas de ingreso desde el dispositivo móvil los 365 días del año

Consultar facturas emitidas y recibidas en cualquier momento.

Recibir alertas en el dispositivo cuando una factura nueva sea emitida desde la aplicación Factura SAT móvil

Timbrar facturas de forma inmediata, las cuales se sellan con el Certificado de Sello Digital (CSD)

Generar un código QR con la información fiscal del contribuyente para que le emitan facturas de manera más rápida.

Con el lector de código QR de la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), Cédula de datos fiscales y el generado en la aplicación, el contribuyente puede registrar de manera más ágil los datos de un cliente. Se pueden configurar catálogos y campos opcionales para facilitar el llenado de la factura. Además, se pueden guardar hasta 20 plantillas y un listado de hasta 18 clientes frecuentes. Con la nueva aplicación, los contribuyentes tienen la facilidad de compartir sus facturas, entre otros, mediante los siguientes medios:

Correo electrónico

WhatsApp

Messenger.

Requisitos para tener la aplicación Factura SAT Móvil:

Acceso a internet

Instalar la aplicación. Disponible en sitios oficiales para dispositivos iOS y Android

Contar con Contraseña activa

Tener Certificado de Sello Digital (CSD) vigente para la emisión.

El SAT señaló que la app es gratuita, y que fue desarrollada por funcionarios públicos, por lo que no se generó mayor cargo al presupuesto en contratos o adquisiciones. Puedes ver el anuncio que hizo el SAT aquí / Fecha de publicación: 28 de julio de 2023.