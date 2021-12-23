El especialista fiscal, Erasmo Nevárez, advirtió que el SAT puede detectar como un ingreso el traspaso de dinero entre cuentas. Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes deben tener cuidado con los ingresos que perciben en sus cuentas. De acuerdo con Erasmo Nevarez Galván, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de la Laguna (CCPL), todo depósito en una cuenta bancaria, se presume ingreso por parte de la autoridad fiscal. El especialista detalló que si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se va por “los peces gordos”, toda transacción bancaria, incluso aquellas cuentas de “saldazo” de Oxxo, son fiscalizadas por la autoridad. “Entiendo el motivo de la preocupación de la gente, tienen razón en cierto grado, ya que la ley lo considera así en el Código Fiscal de la Federación, a menos que el contribuyente demuestre lo contrario a la autoridad fiscal”, dijo Nevarez Galván a Milenio.

Todos los traspasos entre cuentas se presumen como ingresos

Otro problema detectado por Nevarez Galván, tiene que ver con el traspaso de dinero de una cuenta a otra, ya que el SAT lo identificará como un ingreso. Por ejemplo, si se le deposita a la tía, a la mamá en su cuenta de la pensión, al hermano o a la pareja, lo recomendable es dejar transparente la ruta del dinero; ya que el origen puede ser lícito o ilícito. “Si es lícito, proviene de tus actividades registradas por las que el contribuyente paga impuestos, como lo es un sueldo, honorario, un CFDI, proviene del pago de una renta, dinero que ya pagó un impuesto, sea IVA o ISR", agregó. Sin embargo, advirtió que la autoridad fiscal detectará ese movimiento en la cuenta bancaria y lo va a considerar como un ingreso y exigirá el pago de impuestos determinados bajo el concepto de “Determinación Presuntiva”.

El contribuyente deberá presentar una aclaración ante el SAT para demostrar lo contrario

Por lo tanto, si el contribuyente recibió una notificación, debe proceder a hacer una aclaración ante el SAT, donde se señale que el dinero procede de una fuente que ya pagó sus contribuciones, por lo que son recursos que no deben considerarse ingresos y están exentos del pago de impuestos. "Hacienda puede ver que se realizaron 300 depósitos de mil pesos y en total en la cuenta se recibieron 300 mil pesos; son los propios bancos quienes avisan al SAT de los depósitos y es el fisco quien determine qué cuentas notificar", resaltó Erasmo Nevarez.

Presenta tu aclaración en el portal del SAT

En este sentido, para realizar aclaraciones, los usuarios deberán ingresar a Mi Portal o al Buzón Tributario desde la página del SAT. Además, para demostrar a la autoridad fiscal que no se trata de un ingreso, el contribuyente deberá presentar los siguientes documentos:

Estados de cuenta.

Papeles de trabajo.

Copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta de donde proviene el depósito, forma de pago, el número de cheque o reporte de transferencia, número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su nombre.

“Al final del día, ya no hay secreto bancario ni cuentas bancarias personales. Todas las cuentas son fiscalizadas, hasta las de Saldazo, las del Oxxo, el sistema está enlazados a los bancos, a Aduanas; la gente no se debe apanicar o asustar ya que siempre habrá oportunidad para aclarar, ya que existe el recurso del derecho de audiencia para los ciudadanos”, concluyó el especialista fiscal. Con información de Milenio.

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