Los contribuyentes reportaron un error al momento de timbrar su factura en la plataforma del SAT Durante la mañana del 19 de marzo de 2024, múltiples contribuyentes reportaron fallas en el sistema ...

Los contribuyentes reportaron un error al momento de timbrar su factura en la plataforma del SAT Durante la mañana del 19 de marzo de 2024, múltiples contribuyentes reportaron fallas en el sistema de facturación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), particularmente durante el proceso de timbrado. Los contribuyentes reportaron un error al momento de timbrar su factura, descrito de la siguiente forma:

¡Error de registro! rfcEmisor:'[RFC de contribuyente]' Numero de Serie: [Número de serie] Fecha: 3/19/2024 5:29:02 PM.

A continuación, se muestra una imagen de cómo se presentó el error dentro de la página del SAT. Se identifica que la situación fue generalizada, y los contribuyentes señalaron esta situación en redes sociales: https://twitter.com/AntonioXinaxtle/status/1770127158951731695?t=ZAaaAlAx939aM3IDlrxdYQ&s=19 Por eso, Fiscalia considera que es relevante identificar esta problemática y tomar las medidas pertinentes para evitar contratiempos en las operaciones. Además, señaló que no es la primera falla presentada en el sistema de facturación del SAT en 2024. El 29 de febrero, se registró otra falla, en donde la página del sistema no se encontraba disponible.