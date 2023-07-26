En el caso de diferencias de nómina, la autoridad envía un archivo en donde describe las inconsistencias presentadas en losCFDI de nómina El cálculo de las retenciones de nómina en México se basa e...

En el caso de diferencias de nómina, la autoridad envía un archivo en donde describe las inconsistencias presentadas en losCFDI de nómina El cálculo de las retenciones de nómina en México se basa en una serie de factores y leyes fiscales. La legislación fiscal y las regulaciones pueden cambiar con el tiempo, lo que podría llevar a inconsistencias si hay errores en la aplicación de las mismas. De acuerdo con IDC Online, durante los últimos meses los contribuyentes observaron un aumento en las cartas invitación relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las retenciones de terceros.

Inconsistencias en retenciones de nómina

En el caso de diferencias de nómina, la autoridad envía un archivo en donde describe las inconsistencias presentadas en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina. La nota indica que la carta invitación por las diferencias contiene el código de descarga de las inconsistencias, con el cual el contribuyente puede ver toda la información necesaria para la descarga y la descompresión del archivo respectivo. Las inconsistencias tienen que ver con errores en los siguientes rubros:

Cálculo de: ajuste anual subsidio exenciones previsión social, y

Diferencias de ISR.

¿Qué hacer en caso de errores en las retenciones de nómina?

IDC Online explicó que en el archivo se visualizarán las diferencias registradas por el SAT, y en caso de existir efectivamente un error, se deberá emitir un nuevo comprobante sustituyendo al comprobante que presenta inconsistencias, y de ser procedente, presentar la declaración complementaria correspondiente. Como se observa los contribuyentes deben ser muy cuidadosos con los datos registrados en los comprobantes de nóminas, pues pueden ocasionarles diferencias, que de no solventarlas, ocasionará que los salarios sean no deducibles. (Imagen: El Contribuyente)

Recomendaciones para evitar inconsistencias

Para tratar de evitar o corregir inconsistencias en el cálculo de las retenciones de nómina, se pueden hacer lo siguiente: