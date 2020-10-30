Senadores de todos los partidos se unieron para rechazar la propuesta que permitiría al SAT tomar fotos y videos durante las visitas domiciliarias. Ayer por la noche, el Pleno del Senado votó en co...

Senadores de todos los partidos se unieron para rechazar la propuesta que permitiría al SAT tomar fotos y videos durante las visitas domiciliarias. Ayer por la noche, el Pleno del Senado votó en contra de la propuesta para permitir que el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilice cámaras fotografías y de video para documentar las visitas domiciliarias a los contribuyentes. Este era uno de los cambios más controversiales aprobados la semana pasada por la Cámara de Diputados. Todo parecía indicar que la propuesta sería aceptada por el Senado, de hecho, Raquel Buenrostro y otros funcionarios del SAT ya estaban pensando en cómo se regularía esto en la práctica.

Antes de que se diera a conocer la decisión del Senado, el Administrador General de Recaudación del SAT, Luis Abel Romero López, en entrevista con El Universal explicó que no se invadiría la privacidad de los contribuyentes.

Según el funcionario, se sancionaría al personal que tome fotografías o video de la casa del contribuyente sin relación con el objeto de la visita. También aclaró que solamente se podrían documentar los objetos relacionados con la actividad de la persona. El funcionario dijo que, por ejemplo, en el caso de una persona que trabaje desde casa, solamente se documentaría su escritorio y computadora.

Por otro lado, durante una reunión virtual con integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado, Raquel Buenrostro reconoció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es infalible; por esto, sí podría haber riesgos en el uso de estas tecnologías.

¿Por qué el Senado rechazó la propuesta?

Senadores de varios partidos votaron en contra de la propuesta, inclusive del Morena. Por ejemplo, el morenista Rocío Abreu, dijo que aunque la idea de la reforma era combatir la evasión fiscal, no se tomarían acciones que violen los derechos de los contribuyentes. En entrevista con El Financiero, Nuvia Mayorga, senadora del PRI, explicó que la reforma era excesiva. De haber seguido adelante, hubiera convertido al SAT es una especie de agencia de espionaje, de acuerdo con la senadora. Una opinión parecida a la de la panista Minerva Hernández, quien dijo que la medida intimidaría a los contribuyentes. En entrevista con el mismo medio, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, dijo que la reforma era inconstitucional. Según él, hubiera dañado los derechos fundamentales de los contribuyentes y ciudadanos. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/senado-da-reves-a-hacienda-sat-ya-no-tomara-fotos-ni-videos-en-visitas-domiciliarias

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